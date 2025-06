Xuchang, la ville chinoise qui exporte ses perruques jusqu'en Afrique

Depuis plus d’un siècle, la ville chinoise de Xuchang cultive un savoir-faire unique dans la confection de perruques, héritage d’un artisanat profondément enraciné dans la région.

Les perruquiers, comme Zhao Hongxia, doivent régulièrement se fournir en cheveux humains, une matière première précieuse qui fait toute la qualité du produit final : « J’achète des cheveux depuis trente ans. À l’origine, nous nous approvisionnions directement auprès des foyers ruraux. »

Ce lien étroit avec les communautés locales a posé les bases d’une industrie qui a su se moderniser et s’internationaliser.

Initialement considérées comme de simples accessoires correctifs, les perruques étaient en réalité des symboles aristocratiques destinés à magnifier la beauté et rehausser l’aura de leurs porteurs, comme le rappelle Zhang Tianyou, vice-président exécutif de Henan Rebecca Hair Products Co., Ltd. « Avant 1989, nous ne fournissions que des fabricants américains pour des marques de perruques destinées à une clientèle blanche. Cela rendait notre activité dépendante d’un seul marché. Très vite, nous avons compris que pour la diaspora africaine, les perruques ne sont pas de simples accessoires, mais des éléments essentiels du quotidien. En effet, le cheveux africains naturel, souvent crépu ou bouclé, pousse lentement, rendant indispensables des solutions adaptées. C’est pourquoi nous nous sommes engagés dans le développement de ce marché. »

Cette stratégie s’est avérée payante. Fiona, propriétaire d’une boutique de perruques à Nairobi, au Kenya, confie : « Au départ, nous étions un peu hésitants, ne sachant pas comment les perruques importées de chine seraient accueillies. Mais j’ai eu la chance de croiser la route de Rebecca Fashion. Sur un marché en plein essor, nous avons développé une large gamme de perruques au style inimitable. Jusqu’à présent, aucun fabricant local au Kenya n’a réussi à égaler la qualité de nos produits. »

Le chemin parcouru par ces mèches de cheveux, appelées « Xiaofa » (petite perruque), est remarquable. Depuis l’Inde, elles empruntent la Route maritime de la soie jusqu’à Xuchang, où des artisans qualifiés les transforment en pièces d’exception. Ces créations sont ensuite exportées vers l’Afrique, l’Europe, les États-Unis et bien d’autres destinations, faisant de Xuchang le principal centre mondial de distribution et d’exportation de perruques. En 2024, les exportations locales ont atteint la somme impressionnante de 16,4 milliards de yuans (2,3 milliards de dollars).

Avec plus de 4 100 entreprises spécialisées et près de 300 000 travailleurs dédiés à cette filière, Xuchang incarne un exemple de réussite industrielle locale devenue acteur majeur à l’échelle mondiale. La ville a su allier tradition et innovation, et continue d’écrire son histoire au fil de cette « chevelure » devenue une richesse inestimable.