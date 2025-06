USA : R. Kelly dénonce une "tentative d’assassinat" en prison

Le chanteur R. Kelly affirme avoir été victime de maltraitance et de tentative d’assassinat au centre fédéral de Butner où il est incarcéré.

Admis le 13 juin dernier à l'hôpital de l'université de Duke, en Caroline du Nord pour une overdose médicamenteuse, Robert Kelly accuse les agents pénitentiaires de l’avoir empoisonné.

Selon l'avocat de l'ancienne star du R & B, il aurait reçu le 12 juin une dose excessive de ses médicaments après avoir été placé en isolement.

Dans une série de documents déposés la semaine dernière, les avocats de R. Kelly affirment que les responsables de la prison ont cherché à contacter les chefs d'un gang suprématiste blanc pour le tuer et empêcher la publication d'informations préjudiciables sur les responsables de la prison.

Après quoi, l'artiste introduisait une demande de libération conditionnelle sous motif de menaces sérieuses provenant du personnel de prison.

Une requête rejetée par la justice la qualifiant d’accusations "fantaisistes" et "théâtrales".

Les avocats du gouvernement qui ont qualifié les allégations en sus de "répugnantes" et ont également mis en doute la compétence d'un juge de Chicago à modifier la peine de Kelly pour ses deux condamnations notamment dans l'Illinois et l'État de New York.

M. Kelly doit comparaître vendredi devant le tribunal fédéral de Chicago.

Le Bureau des prisons quant à lui s'est refusé à tout commentaire.

A 58 ans, R Kelly purge une peine de 30 ans de prison pour crimes sexuels et 20 ans pour pédopornographie.