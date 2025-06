Conflit Israël-Iran : WhatsApp au cœur d'une bataille de l'information

La télévision d'État iranienne a exhorté mardi après-midi les gens à supprimer WhatsApp de leurs smartphones, affirmant sans preuve précise que l'application de messagerie recueillait des informations sur les utilisateurs pour les envoyer en Israël.

Dans un communiqué, WhatsApp a déclaré "craindre que ces fausses informations ne servent de prétexte au blocage de nos services à un moment où les gens en ont le plus besoin". WhatsApp utilise un système de cryptage de bout en bout, ce qui signifie qu'un fournisseur de services situé au milieu ne peut pas lire un message.

"Nous ne suivons pas votre localisation précise, nous ne tenons pas de registre des personnes à qui nous envoyons des messages et nous ne suivons pas les messages personnels que les gens s'envoient les uns aux autres", a ajouté la société. "Nous ne fournissons pas d'informations en vrac aux gouvernements."

Le chiffrement de bout en bout signifie que les messages sont brouillés afin que seuls l'expéditeur et le destinataire puissent les voir. Si quelqu'un d'autre intercepte le message, il ne verra qu'un brouillage qu'il ne pourra pas décoder sans la clé.

Méta-données

Gregory Falco, professeur adjoint d'ingénierie à l'université Cornell et expert en cybersécurité, a déclaré qu'il a été démontré qu'il est possible de comprendre les métadonnées de WhatsApp qui ne sont pas cryptées. "Vous pouvez donc comprendre comment les gens utilisent l'application et c'est un problème récurrent, car les gens n'ont pas envie de s'engager avec WhatsApp pour cette raison", a-t-il déclaré.

Un autre problème est celui de la souveraineté des données, a ajouté M. Falco, car les centres de données qui hébergent les données de WhatsApp provenant d'un certain pays ne sont pas nécessairement situés dans ce pays. Il est tout à fait possible, par exemple, que les données de WhatsApp provenant d'Iran ne soient pas hébergées en Iran.

"Les pays doivent héberger leurs données dans le pays et les traiter dans le pays avec leurs propres algorithmes. Car il est de plus en plus difficile de faire confiance au réseau mondial d'infrastructures de données", a-t-il déclaré.

WhatsApp appartient à Meta Platforms, la société mère de Facebook et d'Instagram.

L'Iran a bloqué l'accès à diverses plateformes de médias sociaux au fil des ans, mais de nombreux habitants du pays utilisent des proxys et des réseaux privés virtuels (VPN) pour y accéder. L'Iran a interdit WhatsApp et Google Play en 2022, lors de manifestations de masse contre le gouvernement à la suite de la mort d'une femme détenue par la police des mœurs du pays. Cette interdiction a été levée à la fin de l'année dernière.

WhatsApp était l'une des applications de messagerie les plus populaires en Iran, à côté d'Instagram et de Telegram.