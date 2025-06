Au Maroc, un parc à crocodiles enseigne le respect de la nature

Situé à la périphérie d’Agadir, dans la zone de Drarga, le Crocoparc s’étend sur quatre hectares et abrite plus de 300 crocodiles du Nil, ainsi qu’une riche collection de plantes exotiques, reptiles et tortues.

Ouvert au public depuis 2015, le site se veut autant attraction touristique que centre de sensibilisation à l’environnement. Le parc permet aux visiteurs, notamment aux enfants, d’observer les crocodiles de près et de mieux comprendre leur comportement, leur cycle de reproduction et leur rôle dans les écosystèmes.

Samedi dernier, le parc a accueilli la troisième édition des "Crocologies", un événement éducatif à destination des élèves du primaire et du collège. Au programme : ateliers interactifs, mini-conférences, projections de documentaires et animations ludiques.

« L’objectif est de sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux dans leur globalité », explique Leila Sdigui Brunet, directrice du Crocoparc.

Plus de 1 500 élèves ont participé à cette édition, accompagnés d’enseignants et d’animateurs bénévoles, comme Hafsa Mahmoudi, étudiante en sciences à Marrakech, qui a animé un atelier sur l’importance des reptiles dans la chaîne écologique.

Les reptiles étant des animaux à sang froid, ils sont particulièrement vulnérables au réchauffement climatique. La moindre variation de température peut affecter leur métabolisme, leur reproduction ou leur survie.

Conscient de cet enjeu, le Crocoparc participe aussi à des actions concrètes de conservation.