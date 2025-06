L’Iran promet une riposte aux frappes israéliennes

L’ambassadeur iranien auprès des Nations unies, Amir Saeid Iravani, a vivement condamné l’attaque menée par Israël contre des sites stratégiques en Iran, qui a fait des dizaines de morts, dont plusieurs hauts responsables militaires et scientifiques.

« Il ne s’agissait pas d’autodéfense, mais d’un acte d’agression prémédité et injustifiable », a déclaré M. Iravani devant la presse, dénonçant une opération qui viole, selon lui, le droit international.

L’attaque, survenue tôt vendredi, a visé le cœur de la structure nucléaire et militaire iranienne. Selon les autorités israéliennes, des avions de chasse et des drones certains infiltrés clandestinement en territoire iranien ont été mobilisés pour frapper des installations critiques, dans le but d’empêcher Téhéran de se rapprocher de la fabrication d’une arme nucléaire.

Une riposte annoncée

Le diplomate iranien a affirmé que son pays « exercerait son droit inhérent à l’autodéfense », une déclaration qui laisse craindre une escalade dans un contexte déjà extrêmement tendu au Moyen-Orient.

« Il s’agit d’un acte criminel irresponsable qui aurait pu déclencher une catastrophe radiologique », a averti l’ambassadeur, sans préciser si des matières nucléaires avaient été directement menacées.

Un tournant dans la confrontation ?

Cette opération marque un tournant dans la confrontation de longue date entre Israël et l’Iran. Elle intervient dans un climat de méfiance croissante, sur fond d'accusations réciproques concernant le développement nucléaire iranien et les opérations secrètes menées de part et d'autre.

Les réactions de la communauté internationale sont pour l’instant mesurées, mais plusieurs voix s’élèvent déjà pour appeler à la retenue et éviter un embrasement régional aux conséquences potentiellement dévastatrices.