Nucléaire : Israël lance une attaque d’envergure contre l’Iran

Israël a lancé une attaque d’envergure contre l’Iran. Les frappes effectuées tôt vendredi ont déclenché des explosions dans la capitale Téhéran. Israël a déclaré qu’il visait les installations nucléaires et militaires iraniennes.

Les médias d'État iraniens ont indiqué que le chef des Gardiens de la révolution, un corps paramilitaire, et deux scientifiques nucléaires de haut niveau avaient été tués.

Mehdi Khosravi, présentateur de l'IRINN a lu à l'antenne, une déclaration de l'Ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran :"A la grande nation iranienne ! Ce matin à l'aube, le régime sioniste a déchaîné sa main vile et tachée de sang dans notre pays bien-aimé, révélant encore plus sa nature malfaisante en frappant des zones résidentielles. Le régime doit s'attendre à un châtiment sévère. Par Dieu tout-puissant, la main puissante des forces armées de la République islamique ne le laissera pas impuni. Dans les attaques de l'ennemi, plusieurs commandants et scientifiques sont tombés en martyrs. Leurs successeurs et collègues prendront immédiatement leurs fonctions, si Dieu le veut. Avec cette atrocité, le régime sioniste s'est préparé un destin amer et douloureux, et il le recevra sans aucun doute", a déclaré l'Ayatollah Ali Khamenei.

L'attaque israélienne intervient alors que les tensions se sont intensifiées en raison de l'avancée rapide du programme nucléaire iranien, qu'Israël considère comme une menace pour son existence.

"Nous sommes après une première frappe très réussie. Nous avons touché le haut commandement, nous avons touché les principaux scientifiques impliqués dans le développement de la bombe atomique. Nous avons touché les installations nucléaires. Nous accumulons les succès. Mais je sais aussi, et vous savez, qu'il n'y a pas de guerre gratuite. C'est pourquoi je vous demande à nouveau de respecter strictement les instructions du commandement du front intérieur. Il est très probable que vous devrez rester dans des zones protégées pendant une période beaucoup plus longue que celle à laquelle nous avons été habitués jusqu'à présent", a indiqué Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien.

Cette attaque d’Israël contre l’Iran, fait entrer leur longue guerre de l’ombre dans un conflit ouvert qui pourrait se transformer en une guerre régionale plus vaste et plus dangereuse.