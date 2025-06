Guerre Israël-Hamas : en route pour Gaza, le convoi de solidarité en Libye

La caravane de solidarité « Soumoud » à destination de Gaza est arrivée en mardi en Libye. Partie de l'Algérie en passant par la Tunisie le convoi d'au moins 1 500 personnes est en route pour briser le blocus israélien.

Elles sont arrivées dans la ville de Zawiya en Libye et prévoient d'atteindre Gaza via le point de passage de Rafah en Egypte, en se déplaçant en voiture et en bus.

Le groupe traverse actuellement les villes libyennes de Tripoli, Misrata, Syrte et Benghazi jusqu'au point de passage de Saloum, à la frontière égyptienne, où ils devraient bientôt atteindre Le Caire avant de se rendre à Rafah.

Jamila Sharitah, une participante algérienne, a déclaré que les autorités tunisiennes et libyennes se sont montrées coopératives avec le convoi, facilitant ainsi son bon déroulement.

Zayed al-Hamami, un autre participant, a déclaré que le convoi visait à faire pression pour la réouverture des points de passage et l'autorisation de l'aide dans la bande de Gaza.

"Il y a des convois terrestres, maritimes et aériens qui arriveront à Gaza malgré les restrictions", a déclaré l'organisateur tunisien du convoi, Terkiya Shayibi, ajoutant que les réactions violentes contre le convoi ne les effrayeront pas.

Lundi, un bateau d'aide à destination de Gaza transportant Greta Thunberg et d'autres militants est arrivé dans un port israélien après que les forces israéliennes l'ont arrêté et détenu, appliquant ainsi un blocus de longue date du territoire palestinien qui a été renforcé pendant la guerre entre Israël et le Hamas.

Les militants ont entamé leur voyage pour protester contre la campagne militaire d'Israël à Gaza - l'une des guerres les plus meurtrières et les plus destructrices depuis la Seconde Guerre mondiale - ainsi que contre le blocage de l'aide humanitaire.

La population du territoire, qui compte environ 2 millions de Palestiniens, est menacée de famine en raison de la guerre et du manque d'aide.