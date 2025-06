Les USA sanctionnent des ONG soupçonnées de financer le Hamas

Le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre cinq personnes et cinq organisations, actives au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

Selon Washington, ces entités soutiennent financièrement la branche armée du Hamas, tout en se présentant comme des organisations humanitaires actives à Gaza et ailleurs. Parmi les structures visées : Al Weam Charitable Society, une ONG basée à Gaza, soupçonnée d’être contrôlée par le Hamas. Son directeur, Muhammad Sami Muhammad Abu Marei, figure également sur la liste noire américaine.

Autre organisation concernée : Filistin Vakfi, basée en Turquie, ainsi que son président Zeki Abdullah Ibrahim Ararawi. Des associations caritatives en Algérie, aux Pays-Bas et en Italie ont également été sanctionnées. Les autorités américaines dénoncent une stratégie de détournement de fonds humanitaires à des fins terroristes.

Certaines collectes de dons, notamment via Internet, serviraient selon elles à alimenter les caisses du Hamas. Un rapport du Trésor américain souligne que le financement participatif en ligne, ou crowdfunding, est de plus en plus utilisé à des fins illicites, tout en restant difficile à tracer. Les sanctions imposent le gel des avoirs des personnes et entités ciblées, ainsi qu’une interdiction de tout lien économique avec les États-Unis. Une nouvelle étape dans la lutte américaine contre le financement du terrorisme, notamment en lien avec le conflit israélo-palestinien.