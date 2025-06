Guerre Israël-Hamas : l'Égypte stoppe un convoi humanitaire pour Gaza

L'Égypte a bloqué les activistes qui prévoyaient de participer à une marche vers Gaza, stoppant ainsi leur tentative d'atteindre la frontière et de défier le blocus israélien sur l'aide humanitaire au territoire palestinien avant qu'elle ne puisse commencer.

Afin d'attirer l'attention sur la crise humanitaire qui frappe la population de Gaza, les manifestants prévoient depuis des mois de parcourir 48 kilomètres à travers la péninsule du Sinaï jusqu'à la frontière égyptienne avec l'enclave, dimanche, afin de "créer une pression morale et médiatique internationale" pour l'ouverture du point de passage de Rafah et la levée du blocus qui empêche l'aide d'entrer.

Les autorités ont expulsé plus de trois douzaines d'activistes, pour la plupart porteurs de passeports européens, à leur arrivée à l'aéroport international du Caire au cours des deux derniers jours, a déclaré jeudi un responsable égyptien. Le fonctionnaire a déclaré que les activistes voulaient se rendre dans le nord du Sinaï "sans avoir obtenu les autorisations nécessaires".

Fin de la guerre

L'Égypte a publiquement dénoncé les restrictions imposées à l'aide entrant dans la bande de Gaza et a appelé à plusieurs reprises à la fin de la guerre. Elle a déclaré que le côté égyptien du point de passage de Rafah restait ouvert, mais que l'accès à la bande de Gaza était bloqué depuis qu'Israël s'était emparé du côté palestinien de la frontière dans le cadre de sa guerre contre le Hamas qui a débuté en octobre 2023.

Les experts en sécurité alimentaire préviennent que la bande de Gaza risque de sombrer dans la famine si Israël ne lève pas son blocus et ne met pas fin à sa campagne militaire. Près d'un demi-million de Palestiniens risquent de mourir de faim et un million d'autres ont à peine de quoi se nourrir, selon les conclusions de la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire, une autorité internationale de premier plan.

Israël a rejeté ces conclusions, affirmant que les prévisions précédentes de l'IPC s'étaient révélées infondées.

Sensibilités et sécurité

Depuis des années, le gouvernement égyptien réprime les dissidents et les activistes lorsque leurs critiques portent sur les liens politiques et économiques du Caire avec Israël, une question sensible dans les pays voisins où les gouvernements maintiennent des relations diplomatiques avec Israël malgré la sympathie de l'opinion publique à l'égard des Palestiniens.

L'Égypte avait auparavant prévenu que seules les personnes ayant reçu une autorisation seraient autorisées à emprunter l'itinéraire prévu pour le défilé, reconnaissant avoir reçu "de nombreuses demandes et requêtes".

"L'Égypte a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité nationale, y compris la réglementation de l'entrée et de la circulation des personnes sur son territoire, en particulier dans les zones frontalières sensibles", a déclaré le ministère des affaires étrangères dans un communiqué mercredi.

Israël Katz, ministre israélien de la Défense, a qualifié hier les manifestants de "djihadistes" et a demandé à l'Égypte de les empêcher d'atteindre la frontière avec Gaza. Il a déclaré qu'ils "mettent en danger le régime égyptien et constituent une menace pour tous les régimes arabes modérés de la région".

La marche doit commencer quelques jours seulement après qu'un grand convoi, comprenant selon les organisateurs des milliers de militants, a traversé l'Afrique du Nord par voie terrestre pour rejoindre l'Égypte.

Marcheurs détenus au Caire

Des activistes et des avocats ont déclaré que les détentions à l'aéroport et les expulsions ont commencé mercredi, sans que les autorités égyptiennes ne donnent de raison explicite. L'avocate algérienne Fatima Rouibi a écrit sur Facebook que des Algériens, dont trois avocats, ont été détenus à l'aéroport mercredi avant d'être relâchés et finalement expulsés vers Alger jeudi. Bilal Nieh, un militant tunisien qui vit en Allemagne, a déclaré qu'il avait été expulsé avec sept autres personnes originaires d'Afrique du Nord qui détiennent également des passeports européens.

Il a écrit sur Facebook tôt jeudi que les autorités "n'ont donné aucune raison ni aucun document indiquant le motif de l'expulsion". Les gouvernements des pays dont les citoyens auraient été détenus ou expulsés, y compris la France, n'avaient émis aucun commentaire public sur les activistes jeudi matin.

Les organisateurs ont déclaré dans un communiqué qu'ils avaient reçu des informations selon lesquelles au moins 170 participants avaient été retardés ou détenus au Caire. Ils ont déclaré avoir suivi les protocoles établis par les autorités égyptiennes, les avoir rencontrées et leur avoir demandé de laisser entrer les participants à la marche dans le pays.

"Nous sommes impatients de fournir aux autorités égyptiennes toutes les informations supplémentaires dont elles auront besoin pour que la marche se poursuive pacifiquement, comme prévu, jusqu'à la frontière de Rafah", ont-ils déclaré dans un communiqué.

La Marche mondiale pour Gaza est la dernière initiative en date de la société civile visant à faire entrer de la nourriture, du carburant, des fournitures médicales et d'autres formes d'aide dans la bande de Gaza. Israël a imposé un blocus total en mars afin de faire pression sur le Hamas pour qu'il désarme et libère les otages pris lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Il a légèrement assoupli les restrictions le mois dernier, autorisant l'entrée d'une aide limitée, mais les experts avertissent que ces mesures sont loin d'être suffisantes.

L'offensive israélienne a tué plus de 52 000 Palestiniens, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé de Gaza, dont le décompte ne fait pas de distinction entre civils et combattants.