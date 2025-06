Guerre Israël-Hamas : ému, Lula dénonce un "génocide prémédité" à Gaza

Jeudi, lors d'une conférence de presse aux côtés du président Emmanuel Macron au palais de l'Élysée à Paris, le chef d’État brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a vivement dénoncé les bombardements israéliens sur Gaza, qu’il qualifie sans détour de "génocide prémédité".

« Ce qui se passe à Gaza n’est pas une guerre, mais une offensive dirigée par une armée hautement préparée contre des femmes et des enfants », a déclaré Lula, visiblement ému. Pour lui, les frappes israéliennes ne viseraient plus des objectifs militaires, mais des civils sans défense.

« Il est important que les puissances mondiales y mettent fin immédiatement. Nous ne pouvons pas continuer à avoir l'ONU qui demande un cessez-le-feu et ne pas avoir un cessez-le-feu respecté. Ainsi, nous assistons encore à un génocide tous les jours, tous les jours. Hier, 95 personnes sont mortes, toutes innocentes et civiles. Pas un seul n'était un dirigeant du Hamas. Mais honnêtement, je ne parle même pas en tant que président du Brésil, je parle en tant qu'être humain », a-t-il affirmé, soulignant la responsabilité des grandes puissances.

Le président brésilien n’en est pas à sa première critique : en 2023, il avait déjà comparé la campagne militaire israélienne à l’Holocauste, provoquant une crise diplomatique avec Israël. Cette nouvelle prise de parole s’inscrit dans une dynamique de condamnation croissante portée notamment par des pays du Sud global.

Dans son allocution, Lula a également élargi son propos à d'autres conflits, pointant du doigt l'inaction face aux souffrances de peuples comme les Haïtiens ou les Ukrainiens.

« Aujourd'hui, tout le monde est intéressé par la paix. Le peuple ukrainien n'est pas intéressé [par la guerre non plus], pas plus que les personnes qui souffrent en Haïti. En d'autres termes, excusez mon émotion, mais c'est triste. Il est triste de savoir que le monde reste silencieux face à un génocide dont les plus grandes victimes ne sont pas des soldats en guerre, mais des femmes et des enfants », a-t-il insisté.

Pendant ce temps, le Conseil de sécurité des Nations Unies reste bloqué. Pour la quatrième fois depuis octobre 2023, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Une posture de Washington que Lula et d'autres dirigeants sud-américains, africains et asiatiques perçoivent comme une entrave directe à la paix.

Aux côtés du Brésil, plusieurs pays comme le Mexique, l’Indonésie ou encore l’Afrique du Sud qui a saisi la Cour internationale de justice, appellent à une enquête sur les possibles violations du droit international humanitaire.