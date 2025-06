Centrafrique : un meeting de l'opposition empêché par des jeunes à Bangui

À Bangui, le meeting de l'opposition initialement prévu samedi sur le terrain de l'UCATEX a été annulé à la dernière minute.

Des militants de l'opposition ont été empêchés de rejoindre le lieu de la manifestation où se tenait un match de football programmé selon certains de longue date. Cependant, le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution balaie ses arguments du revers de la main et pointe du doigt le parti au pouvoir comme seul responsable de cette violence. Des violences qui ont fait deux victimes. Crépin MBOLI GOUMBA, Coordonnateur de la plateforme BRDC : et aujourd'hui, c'est un bien triste jour pour la démocratie nous avons donné rendez-vous au peuple centrafricain depuis plus d'un mois nous avons pris toutes les précautions nécessaires. Nous avons informé le ministère de l'administration du territoire, informé le ministère de l'Intérieur informé la MINUSCA afin que notre meeting se passe dans la quiétude. Malheureusement le parti au pouvoir le MCU a mobilisé des nervis pour venir agresser nos militants au moment où nous vous parlons deux d'entre eux se trouvent dans les hôpitaux de la place.

L'opposition avait déjà tenu le 4 avril dernier une manifestation contre la nouvelle Constitution qui permet au chef de l'Etat Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. À ce rassemblement, elle comptait s'insurger contre les difficiles conditions de vie de la population.

L'élection présidentielle doit se tenir en décembre prochain. Le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution promet de mobiliser ses troupes pour l'heure aucune date n'a été communiquée.