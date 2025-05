50 ans de « Dents de la Mer » : un nageur défie les stéréotypes sur les requins

Un athlète d'endurance britannico-sud-africain s'approche lundi de la ligne d'arrivée de sa nage de 100 kilomètres autour de Martha's Vineyard, s'étalant sur plusieurs jours. Il vise à devenir le premier à faire le tour complet de l'île à la nage.

« C'était un film sur des requins qui attaquaient des humains, et depuis 50 ans, nous attaquons les requins »

Lewis Pugh a commencé à nager plusieurs heures par jour dans une eau à 8 °C le 15 mai afin de sensibiliser le public au sort des requins, à l'approche du 50e anniversaire du film « Les Dents de la mer ». Il souhaite changer les mentalités et encourager la protection de ces animaux menacés, que le film, selon lui, qualifie de « méchants, de tueurs sans pitié ».

« C'était un film sur des requins qui attaquaient des humains, et depuis 50 ans, nous attaquons les requins », a-t-il déclaré avant de plonger dans l'océan près du phare d'Edgartown. « C'est totalement insoutenable. C'est de la folie. Nous devons les respecter. »

Pugh, 55 ans, a déclaré que ce serait l'une de ses nage d'endurance les plus difficiles, ce qui en dit long pour quelqu'un qui a nagé près de glaciers et de volcans, au milieu d'hippopotames, de crocodiles et d'ours polaires. Pugh a été le premier athlète à traverser le pôle Nord à la nage et à parcourir une longue distance dans tous les océans du monde.

Mais Pugh, qui nage souvent pour sensibiliser le public aux causes environnementales – il a été nommé Parrain des océans des Nations Unies – a déclaré qu'aucune nage n'est sans risque et que des mesures drastiques sont nécessaires pour faire passer son message : environ 274 000 requins sont tués chaque jour dans le monde, soit près de 100 millions par an, selon l'Association américaine pour l'avancement de la science.

« Les Dents de la mer », tourné à Edgartown, rebaptisée Amity Island pour le film, a donné naissance à la culture des blockbusters à Hollywood dès sa sortie à l'été 1975, battant de nouveaux records au box-office et remportant trois Oscars. Le film allait façonner la vision de l'océan pour les décennies à venir.

Le réalisateur Steven Spielberg et l'auteur Peter Benchley ont tous deux regretté que les spectateurs du film aient autant craint les requins, et tous deux ont par la suite contribué aux efforts de conservation face au déclin de leurs populations, principalement dû à la pêche commerciale.

Jour après jour, Pugh a sillonné les eaux glaciales de l'île, vêtu seulement d'un maillot de bain, d'une casquette et de lunettes de plongée, endurant le mauvais temps, alors qu'une tempête de neige a déversé 18 cm de pluie sur certaines parties de la Nouvelle-Angleterre et inondé les rues de Martha's Vineyard.

L'aventure de Pugh coïncide également avec la première observation confirmée d'un requin blanc cette saison par l'Aquarium de Nouvelle-Angleterre, au large de l'île voisine de Nantucket. Au cas où, il est accompagné par du personnel de sécurité dans un bateau et un kayak, dont le pagayeur utilise un dispositif « Shark Shield » pour créer un champ électrique de faible intensité dans l'eau afin de dissuader les requins sans leur faire de mal.