La Chine s'engage à accroître ses investissements en Afrique

La Chine va accroître ses investissements en Afrique en promouvant la coopération entre les petites et moyennes entreprises (PME) dans divers domaines.

Shen Xiang, le directeur du département de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du ministère du Commerce, a présenté à la presse le paysage actuel des investissements chinois en Afrique.

Les pays africains ont connu un développement économique régulier ces dernières années, l'environnement commercial global continuant de s'améliorer et la volonté des entreprises chinoises d'investir sur le continent s'étant considérablement renforcée. Nos données révèlent qu'au cours des cinq dernières années, les investissements directs annuels des entreprises chinoises en Afrique ont régulièrement dépassé les 3 milliards de dollars américains, les projets d'investissement couvrant un large éventail de secteurs. En outre, les entités impliquées dans les investissements chinois en Afrique sont de plus en plus variées », a déclaré Shen Xiang.

M. Shen a également indiqué que le ministère encouragera : « les entreprises chinoises à coordonner la construction de divers parcs industriels, d'installations logistiques et de projets énergétiques adaptés aux ressources et aux plans de développement industriel des pays africains.»

L’accent sera également mis sur le soutien des jeunes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs des deux régions.