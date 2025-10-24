L'Algérienne Kaylia Nemour, championne du monde aux barres asymétriques

La jeune Kaylia Nemour a ébloui le public indonésien avec une prestation magistrale aux barres asymétriques, notée 15,566 points.

Un score qui lui permet de devancer largement la Russe Angelina Melnikova, en compétition sous bannière neutre (14,500 points), et la Chinoise Yang Fanyuwei, également créditée de 14,500 points.

Ce premier titre mondial marque une nouvelle étape dans la carrière fulgurante de la gymnaste, déjà médaillée d’or olympique à Paris en 2024 dans le même agrès.

Cette victoire a un goût particulier pour Nemour, qui avait terminé quatrième du concours général la veille. Une performance frustrante qu’elle transforme en triomphe dès le lendemain, offrant à l’Algérie une nouvelle médaille d’or sur la scène mondiale.

Elle tentera de poursuivre sur cette lancée lors de la finale à la poutre, prévue samedi. Une médaille semble à portée de main, à condition de corriger la chute sur le pivot accroupi commise en qualifications.

Avec ce sacre à Jakarta, Kaylia Nemour confirme son ambition : briller aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. À seulement 18 ans, la gymnaste formée en France et désormais fière représentante de l’Algérie s’impose comme l’une des grandes figures mondiales de la discipline, alliant puissance, grâce et détermination.