Lesego Chombo : mannequin, avocate et plus jeune ministre du Botswana

À seulement 27 ans, Lesego Chombo incarne la nouvelle génération prometteuse du Botswana. Élue Miss Botswana en 2022, elle a ensuite décroché le titre de Miss World Africa 2024, mettant en lumière l’importance de la jeunesse dans le pays.

Parallèlement à sa carrière de mannequin, elle est avocate et directrice de sa propre fondation caritative, dédiée à soutenir les jeunes défavorisés dans les zones rurales.

En novembre 2024, son parcours exceptionnel lui a permis d’entrer dans l’histoire en devenant la plus jeune membre du gouvernement botswanais. Elle a été nommée ministre de la Jeunesse et du Genre par le président Duma Boko, dans un contexte de changement politique majeur. La victoire écrasante du parti de Boko, l’Union pour le Changement Démocratique, marquait un tournant dans le pays, riche en diamants et en défis socio-économiques.

Le président Boko, formé à Harvard, a rapidement exprimé sa volonté de diversifier l’économie botwanaise et de mettre la jeunesse au cœur de ses priorités. La nomination de Chombo, déjà très engagée dans les causes sociales, a été perçue comme un choix stratégique pour répondre à cette ambition. Elle elle-même confie être « fière d’être jeune » et déterminée à promouvoir le développement des jeunes, l’égalité entre les sexes et la protection des enfants.

Son parcours étonnant n’a pas été le fruit d’une campagne électorale classique : elle a été désignée comme membre élu spécialement, une démarche rare qui témoigne de la confiance placée en elle. La victoire dans les concours de beauté a été un tremplin vers cette responsabilité, lui permettant de sensibiliser le public aux enjeux sociaux et de mobiliser autour de causes importantes.

Elle consacre également du temps à sa fondation, qui œuvre à l’inclusion et à l’autonomisation des jeunes, notamment dans les régions défavorisées. Face à un taux de chômage élevé, surtout chez les jeunes et les femmes, Lesego Chombo ambitionne de créer un véritable écosystème pour encourager l’entrepreneuriat et l’innovation. Elle souhaite également renforcer la lutte contre la corruption et attirer des investissements étrangers, notamment avec des partenariats signés avec des entreprises basées aux Émirats arabes unis.

Sur le front social, la ministre met en avant la nécessité de combattre la violence basée sur le genre, un problème majeur dans le pays. Selon un récent rapport de l’ONU, plus de 67 % des femmes au Botswana ont subi des violences, un chiffre alarmant qui motive son plaidoyer pour une application rigoureuse des lois et une sensibilisation accrue. Elle préconise aussi une éducation dès le plus jeune âge pour promouvoir l’égalité et prévenir la violence.

Lesego Chombo insiste sur l’importance d’une approche globale impliquant tous les ministères, notamment la santé, l’éducation et le développement local, pour faire progresser la société dans son ensemble. Elle souhaite que ses initiatives aient un impact durable, visant à laisser un héritage pour les générations futures.

Consciente que son parcours ne fait que commencer, elle affirme vouloir se concentrer sur la création d’un vrai changement : « Impact, un vrai impact durable, c’est cela la réussite. » Sa détermination à faire bouger les lignes, tant dans le domaine social que politique, fait d’elle une figure incontournable de la jeunesse africaine.