Burkina Faso : le mausolée Thomas Sankara inauguré à Ouagadougou

Depuis samedi dernier 17 mai , le mausolée du père de la révolution burkinabé de 1983 et de ses 12 compagnons, assassinés en 1987, se dresse fièrement sur le site du Conseil de l'Entente.

Conçu en forme d'œil, haut de plus de 70 mètres, avec une rampe monumentale et des marches descendantes représentant les 13 martyrs tombés au champ d'honneur, le mausolée est un acte commémoratif fort qui symbolise le triomphe de la révolution sur l'impérialisme.

Le mausolée est l'œuvre de l'architecte burkinabé Francis Kéré, lauréat du prestigieux prix Pritzker en 2022. Construit en blocs de latérite taillés, il reflète un modèle écologique et la vision de Sankara, prônant la simplicité et l'utilisation des ressources locales pour le développement durable du Burkina Faso. Plus qu'un bâtiment, c'est un espace d'éveil collectif, a déclaré le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo : c'est un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabè, des combattants de la liberté et de tous ceux qui sont attachés à la paix et à la justice sociale, le sacrifice consenti par le Président Thomas Sankara et ses compagnons. Ce mausolée témoigne aussi d'une intégrité persécutée mais durable.

La construction de ce mausolée est un symbole fort de la préservation et de la promotion de l'héritage politique du leader de la révolution d'août 1983. Un ancien camarade de Sankara, Alouna Traoré, 60 ans, appelle la jeunesse africaine à prendre ses responsabilités pour une Afrique libre : nous appelons toute la jeunesse africaine à prendre ses responsabilités. L'heure de l'Afrique a sonné, nous devons nous l'approprier. Un continent exploité, riche en ressources, mais transformé en mendiants. Nous avons été infantilisés, il est temps que les Africains se prennent en main.

Plusieurs rues de Ouagadougou seront rebaptisées du nom des 12 compagnons de Sankara tombés au combat.