Sénégal : les graves risques sanitaires de l'orpaillage

Dans la région de Kedougou, au Sénégal, loin de la capitale Dakar et près des frontières avec la Guinée et le Mali, les femmes et les enfants sont confrontés à de graves risques sanitaires liés à l'exposition au mercure utilisé dans le traitement de l'or.

Les dirigeants communautaires préviennent qu'en l'absence d'alternatives accessibles et efficaces et d'une application plus stricte, le mercure continuera d'empoisonner les écosystèmes et les personnes qui en dépendent.

Le mercure est une puissante neurotoxine qui reste la principale méthode d'extraction de l'or du minerai dans le secteur minier informel en plein essor en Afrique de l’ouest, dont une grande partie est illégale et non réglementée.

Des femmes comme Camara utilisent régulièrement ce métal, souvent sans gants ni masques de protection, pour gagner leur vie.

« Nous faisons cela à cause de l'ignorance et du manque de moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne vous souciez pas des conséquences, vous faites tout ce qu'il faut pour obtenir ce dont vous avez besoin. Si le gouvernement sait ce qui est bon pour nous, qu'il vienne nous le montrer. », a déclaré Sadio Camara, orpailleuse.

L'or peut être extrait de la terre sans utiliser de mercure, en utilisant la séparation par gravité, souvent réalisée à l'aide de machines telles que des tables à secousses.

En 2020, le gouvernement sénégalais a promis de construire 400 unités de traitement de l'or sans mercure, mais à ce jour, une seule a été construite.

Elles sont des dizaines de femmes à passer la journée à laver des tas de sédiments à la recherche d'or.

Comme elle ne traite qu'une petite quantité d'or à la fois, Doudou Dramé estime qu'elle ne risque rien. Une fois libéré, le mercure se répand facilement dans l'air, l'eau et le sol. Cette puissante neurotoxine peut provoquer des lésions cérébrales irréversibles, des retards de développement, des tremblements et une perte de la vue, de l'ouïe et de la coordination.

« Comme c'est un produit dont les conséquences ne se font pas sentir tout de suite, et qu'il faut du temps, cela veut dire que les gens ignorent les risques. Si vous vous poignardez avec un couteau, cela vous blesse, si le mercure faisait la même chose, les gens n'y toucheraient pas. Mais avec le mercure, on peut passer des années sans en ressentir les effets. Les conséquences viennent plus tard »., a révélé Doudou Dramé, défenseuse des orpailleurs.

Après de fortes pluies, il contamine les rivières, empoisonne les poissons et s'accumule dans la chaîne alimentaire.

« Le mercure est généralement rejeté dans les cours d'eau. Et ce sont les femmes qui sont le plus en contact avec l'eau pour les tâches ménagères. Ce sont donc les femmes qui utilisent l'eau beaucoup plus que les hommes. Les hommes l'utilisent pour se laver et certainement pour la salle de bain. Mais les femmes font la lessive avec de l'eau, les femmes font la vaisselle. Les femmes lavent les enfants. Et les femmes utilisent souvent les cours d'eau pour cela, n'ayant pas de sources d'eau potable », a indiqué Modou Goumbala, ONG La Lumière.

