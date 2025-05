Vatican : le pape Léon XIV défend la liberté de la presse

Le pape Léon XIV a rencontré lundi des journalistes du monde entier dans la salle Paul VI au Vatican, à l'occasion de sa première audience avec les médias depuis son élection. Le souverain pontife, premier pape américain de l'histoire, a saisi cette occasion pour réaffirmer l'importance de la liberté d'expression et appeler à la libération des journalistes emprisonnés.

"Nous devons dire non à la guerre des mots et des images", a-t-il déclaré, soulignant que la paix commence par la manière dont nous regardons, écoutons et parlons des autres. Il a salué le courage de ceux qui risquent leur vie pour informer, rappelant que "seules les personnes informées peuvent faire des choix libres".

Le pape a également exprimé sa solidarité avec les journalistes détenus pour avoir tenté de dire la vérité, appelant à leur libération immédiate.

Cette rencontre a été marquée par des applaudissements nourris, témoignant du soutien des journalistes présents, alors que le Vatican prépare les premières grandes étapes du pontificat de Léon XIV, élu lors d'un conclave de 24 heures la semaine dernière.