Ces entrepreneurs africains qui façonnent le football mondial

L'industrie du football connaît une forte augmentation des investissements africains, avec des milliardaires et des entrepreneurs du continent prenant des participations dans des clubs d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs.

Leur implication transforme le paysage économique du football tout en créant des opportunités pour les talents africains sur la scène internationale.

Des géants de la Premier League aux clubs portugais et nigérians, ces visionnaires remodèlent le sport grâce à des investissements stratégiques et un leadership innovant.

1. Nassef Sawiris (Égypte) – Copropriétaire, Aston Villa (Angleterre)

L'homme le plus riche d'Égypte, Nassef Sawiris, a joué un rôle clé dans la revitalisation d'Aston Villa. En 2018, il a acquis une participation majoritaire de 55 % dans le club aux côtés de l'homme d'affaires américain Wes Edens, sauvant ainsi Villa des difficultés financières en Championship.

L'influence de Sawiris s'étend au-delà de la Premier League grâce à son portefeuille V Sports, qui comprend :

Participation de 29 % dans Vitória S.C. (Portugal)

Partenariats avec des clubs en Espagne, en Égypte et au Japon

Participation de 5 % (et projet d'augmentation) dans Madison Square Garden Sports (propriétaire des New York Knicks (NBA) et des New York Rangers (NHL))

Participation de 46 % dans Vitória Sport Clube (Portugal) en 2023

Avec une fortune estimée à 8,8 milliards de dollars (Forbes), Sawiris a positionné Aston Villa comme un club stable de haut niveau tout en renforçant sa présence dans le sport mondial.

2. Patrice Motsepe (Afrique du Sud) – Propriétaire, Mamelodi Sundowns

Le magnat minier Patrice Motsepe, dont la fortune est estimée à 2,7 milliards de dollars (Forbes), est propriétaire de Mamelodi Sundowns, l'un des clubs de football les plus performants d'Afrique. Depuis son acquisition en 2003, il a transformé le club en une force dominante, remportant plusieurs titres en Ligue des champions de la CAF et en Premier League.

Au-delà du football, Motsepe est un philanthrope et l'actuel président de la CAF (Confédération africaine de football), façonnant la gouvernance du football sur le continent.

3. Kunle Soname (Nigéria) – Propriétaire, Remo Stars et CD Feirense (Portugal)

Kunle Soname est un pionnier de l'investissement dans le football nigérian. Il a fondé le Remo Stars F.C. en 2004, puis l'a transféré dans l'État d'Ogun, où il évolue désormais en Premier League nigériane. Son centre de formation, Beyond Limits F.A., se concentre sur le développement du football amateur.

Soname est devenu le premier Nigérian à posséder un club de football européen en acquérant le CD Feirense (Portugal), concrétisant ainsi son ambition d'intégrer les footballeurs africains dans les championnats européens compétitifs.

4. Sola Akinlade (Nigéria) – Propriétaire, Sporting Lagos et Aarhus Fremad (Danemark)

Sola Akinlade, entrepreneur en technologie, a fondé le Sporting Lagos FC en 2022, utilisant le football comme outil de développement communautaire et de changement social.

En mars 2023, il a élargi ses activités dans le football en acquérant 55 % du capital d'Aarhus Fremad, un club danois de deuxième division. Ce partenariat vise à professionnaliser le Sporting Lagos et à en faire un club relais d'Aarhus Fremad, facilitant ainsi la transition des joueurs africains vers le football européen.

5. Kingsley Pungong (Cameroun) – Propriétaire, Rainbow FC (Cameroun et Kenya)

En tant que PDG de Rainbow World Group et de Rainbow Sports Global, Kingsley Pungong est propriétaire du Rainbow FC (Cameroun) et du Rainbow FC Kenya. Il a auparavant été propriétaire du MFK Vyškov (République tchèque) de 2017 à 2024, avant de le céder au Blue Crow Sports Group.

Au-delà du football, Pungong a cofondé l'African Fighters League (AFL) et lancé la Dambe Warriors League au Nigeria, promouvant les sports de combat traditionnels africains. Son influence s'étend au-delà de l'Afrique, le positionnant comme un acteur majeur de l'investissement sportif.

6. Samih Sawiris (Égypte) – Ancien actionnaire, FC Lucerne (Suisse)

L'homme d'affaires Samih Onsi Sawiris, membre de l'influente famille Sawiris, a investi dans le club suisse du FC Lucerne en 2011, acquérant une participation de 12,5 %. Bien que sa fortune nette exacte soit inconnue, Forbes l'estimait à 850 millions de dollars en 2015.

L'investissement de Sawiris dans le football reflète son intérêt plus large pour le développement du secteur sportif européen.

7. Nneka Ede (Nigéria) – Propriétaire, Lusitano G.C. (Portugal)

En 2020, Nneka Ede est entrée dans l'histoire en devenant la première femme africaine à posséder un club de football européen en acquérant le Lusitano Ginásio Clube Futebol, SAD, une équipe portugaise de troisième division.

Son objectif est de développer le club tout en offrant des opportunités aux jeunes footballeurs africains et en renforçant les liens footballistiques entre le Nigeria et le Portugal.

« J'espère que ce nouveau chapitre approfondira les relations sportives déjà excellentes entre le Nigeria et le Portugal », a déclaré Ede après l'acquisition.

8. Tems (Nigéria) – Copropriétaire, San Diego FC (MLS, États-Unis)

La superstar de l'afrobeats, lauréate d'un Grammy Award, Temilade Openiyi, plus connue sous le nom de Tems, est entrée dans l'histoire en devenant copropriétaire du club de Major League Soccer (MLS) San Diego FC.

Grâce à sa société The Leading Vibe, elle est devenue la première femme africaine à détenir des participations dans un club de MLS. Son investissement met en lumière l'intersection croissante entre la musique, le divertissement et le football en Afrique.

L'influence croissante de l'Afrique dans le football mondial

De la propriété de la Premier League à l'expansion de la MLS, les milliardaires et entrepreneurs africains façonnent l'avenir du football sur le continent.

et à l'international. Leurs investissements améliorent la compétitivité des clubs, ouvrent des perspectives aux talents africains et renforcent l'écosystème mondial du football.

Alors que de plus en plus de chefs d'entreprise africains intègrent l'industrie du sport, leur influence continuera de redéfinir le paysage économique du football pour les années à venir.