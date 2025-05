Centrafrique : deux groupes armés rejoignent l'accord de paix

En République centrafricaine, deux groupes armés ont rejoint l'Accord politique pour la paix et la réconciliation de 2019.

La décision a été saluée par la mission des Nations Unies dans le pays, MINUSCA, pour qui la réintégration à l'accord de paix des groupes « Retour, récupération et réhabilitation » (3R) et « Unité pour la paix en Centrafrique » (UPC), constitue la seule voie viable pour parvenir à une paix durable.

« La Représentante spéciale du Secrétaire général pour la République centrafricaine et Chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, s'est félicitée de la décision des chefs des deux groupes armés, Retour, récupération et réhabilitation et UPC, de rejoindre l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, signé en 2019. Mme Rugwabiza a souligné que la Mission suit de près ces développements encourageants, réitérant qu'un retour à l'accord politique reste la seule voie viable pour parvenir à une paix durable dans le pays. La mission est prête à soutenir la mise en œuvre de l'accord, conformément à son mandat, une fois que les modalités de réintégration auront été définies par les signataires, le gouvernement centrafricain et les groupes armés. », a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général.

En République démopcratique du Congo, la mission de maintien de la paix des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO) a annoncé le lancement d'une opération visant à transporter plusieurs centaines de membres non armés des forces armées congolaises et de la police nationale placées sous sa protection.

« Nous nous joignons à nos collègues du maintien de la paix en République démocratique du Congo pour saluer le début d'une opération visant à transporter plusieurs centaines de membres non armés des forces armées du pays, de la police nationale congolaise et de certaines personnes à charge depuis les installations de la MONUSCO à Goma jusqu'à Kinshasa. Leur transport vers Kinshasa, où ils seront soutenus par les autorités nationales, est effectué avec leur consentement et sous la protection des Conventions de Genève. », a ajouté en abordant la situation en RDC.

Cette opération faisait suite à plus de trois mois de protection continue fournie par la MONUSCO au personnel de l'armée et de la police congolaises qui s'était réfugié dans ses bases depuis que le M23 a pris le contrôle de Goma à la fin du mois de janvier.