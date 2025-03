RDC : l'EAC et la SADC nomment 5 ex-présidents comme facilitateurs

Cinq anciens chefs d’État vont désormais jouer le rôle de facilitateur pour le processus de paix en République démocratique du Congo.

La décision a été prise lundi par les chefs d’État de la communauté de l’Afrique de l’Est et de la communauté d’Afrique Australe lors d’un sommet virtuel.

L’ex-président kényan Uhuru Kenyatta et l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo restent en place. Trois autres nouveaux viennent compléter la liste.

L’éthiopienne Sahle-Work Zewede, le sud-africains Kgalema Motlanthe et la centrafricaine Catherine Samba-Panza. Ce changement vise selon les autorités de la SADC et de l’Afrique de l’Est, à ‘’ améliorer l’inclusion de sexes, des régions et de langues’’.

Ces anciens présidents doivent de donner un coup d’accélérateur au processus de paix en République démocratique du Congo. Qui bat de l’aile.

Alors que l’Est de ce pays est toujours en proie aux affrontements entre le M23 soutenu par le Rwanda et l’armée congolaise. Les rebelles ayant conquis de pans entiers de cette partie du Congo dont Goma et Bukavu.

C’est dans ce contexte que lundi, l’Angola mettait fin à sa médiation dans la crise entre le Rwanda et la RDC.