Haïti : des habitants de Port-au-Prince se révoltent contre les gangs

Les habitants de Canapé Vert ont déclaré qu'ils entendaient depuis plusieurs jours des menaces d'invasion de leur quartier par des gangs et ont lancé plusieurs appels à la protection de la police.

Mercredi, ils ont pris les choses en main. Ils se sont armés de couteaux et de machettes et ont bloqué les routes menant au Canapé Vert avec des arbres et des pneus en feu.

Un manifestant enveloppé dans le drapeau haïtien a reproché au gouvernement le pouvoir incontrôlé que les gangs ont acquis dans la ville. "C'est notre drapeau ! Ils (les gangs) ne nous chasseront pas", a crié le manifestant, qui a souhaité rester anonyme.

Un autre manifestant anonyme a déclaré que la population était fatiguée de fuir. "Nous n'avons nulle part où aller. Nous disons non - ça suffit !"

On ignore pourquoi la police n'a pas répondu aux appels répétés lancés par les habitants par l'intermédiaire de la station de radio locale.

Le gang qui menace le quartier fait partie de la coalition Viv Ansamm, qui a déjà pris le contrôle de nombreux autres quartiers de la capitale.

Viv Ansanm est également responsable d'une série d'attaques coordonnées qui ont débuté à la fin du mois de février 2024 et qui visaient des infrastructures gouvernementales clés. Des hommes armés ont attaqué des postes de police, ouvert le feu sur le principal aéroport international, le forçant à fermer pendant près de trois mois, et ont fait une descente dans les deux plus grandes prisons d'Haïti, libérant plus de 4 000 détenus.

Les gangs contrôlent 85 % de la capitale et s'en prennent continuellement à des communautés auparavant pacifiques pour tenter de prendre le contrôle d'un territoire encore plus vaste.