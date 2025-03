Peur en Antarctique : un chercheur sud-africain soupçonné d'aggression

Un membre d'une équipe de recherche sud-africaine confinée depuis plus d'un an dans une base isolée de l'Antarctique a été soumis à une évaluation psychologique après avoir prétendument agressé et harcelé sexuellement des collègues.

Les problèmes de la base SANAE IV ont été rapportés pour la première fois par le journal sud-africain Sunday Times, qui a déclaré avoir pris connaissance d'un courriel adressé aux autorités par un membre de l'équipe le mois dernier, selon lequel l'homme avait attaqué le chef de la base et proféré des menaces.

Le courriel demandait de l'aide.

"Son comportement s'est aggravé à un point qui est profondément troublant", disait le courriel, selon le Sunday Times. "Je reste très inquiet pour ma propre sécurité, me demandant constamment si je ne serai pas la prochaine victime." Le rapport indique que l'homme aurait proféré des menaces de mort.

Le ministère sud-africain de l'Environnement, qui supervise les missions de recherche, a déclaré dans un communiqué lundi soir que l'agression présumée du chef de la base avait été signalée le 27 février et que des fonctionnaires et des conseillers étaient intervenus à distance "pour servir de médiateurs et rétablir les relations à la base". Ils s'entretenaient presque quotidiennement avec les membres de l'équipe.

"L'auteur présumé a accepté de participer à une évaluation psychologique plus poussée, a fait preuve de remords et coopère volontiers", a déclaré le ministère, ajoutant qu'il avait présenté des excuses officielles à la victime de l'agression présumée. Le ministère a indiqué que les allégations faisaient l'objet d'une enquête. Personne n'a été identifié.

Les neuf membres de l'équipe, qui comprennent des scientifiques, un médecin et des ingénieurs, devraient rester à la base pendant environ 13 mois jusqu'à l'année prochaine, ont indiqué les autorités, et vivre en étroite collaboration tout au long de l'hiver antarctique hostile, dont les six mois d'obscurité commencent en juin.

La base se trouve sur une falaise de la Terre de la Reine Maud et est entourée d'une calotte glaciaire, à plus de 4 000 km de l'Afrique du Sud.

La prochaine visite d'un navire de ravitaillement est prévue en décembre, selon le programme national antarctique sud-africain. Le navire met environ 10 jours pour partir du Cap.

Les autorités ont déclaré qu'elles avaient décidé de n'évacuer personne de SANAE IV, où l'apparition de conditions météorologiques imprévisibles signifie que l'équipe est désormais confinée à la base.

Le ministère a déclaré que tous les membres de l'équipe avaient subi des évaluations avant le voyage pour s'assurer qu'ils étaient capables de faire face à la "nature extrême de l'environnement en Antarctique" ainsi qu'à l'isolement et au confinement, et qu'aucun problème n'avait été identifié.

"Il n'est pas rare qu'une fois arrivés dans les zones extrêmement reculées où se trouvent les bases scientifiques, les individus aient besoin d'une adaptation initiale à l'environnement", a déclaré le ministère.

Des problèmes antérieurs ont été signalés dans une autre base de recherche éloignée de l'Afrique du Sud, sur l'île Marion, un territoire sud-africain proche de l'Antarctique.

En 2017, un membre d'une équipe de recherche y a fracassé la chambre d'un collègue avec une hache à cause d'un apparent triangle amoureux, selon un rapport du Parlement sud-africain. Les législateurs ont déclaré qu'il semblait que les chercheurs vivaient dans des conditions extrêmement stressantes.

La National Science Foundation, l'agence fédérale qui supervise le programme antarctique américain, a publié un rapport en 2022 dans lequel 59 % des femmes du programme américain ont déclaré avoir été victimes de harcèlement ou d'agression lors de voyages de recherche en Antarctique.