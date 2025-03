Le Vatican se veut rassurant sur l'état de santé du pape François

Après que le pape Francois a subi deux nouveaux épisodes de crises respiratoires aiguës et a été remis sous ventilation mécanique non invasive, le Vatican a affirmé mardi matin qu’il a dormi toute la nuit et qu’il se reposait.

Les médecins ont extrait des quantités "copieuses" de mucus de ses poumons dans un nouveau revers dans ce qui est devenu une bataille de plus de deux semaines pour surmonter une infection respiratoire complexe et une pneumonie.

Dans une mise à jour tardive lundi, le Vatican a déclaré que les épisodes étaient dus à une "accumulation significative" de mucus dans ses poumons et à des spasmes bronchiques.

François est resté alerte, orienté et a coopéré avec le personnel médical.

Le pape n’est pas hors de danger puisque son pronostic reste réservé.

Les médecins n'ont pas précisé si son état était stable, mais ils ont parlé des crises au passé, suggérant qu'elles étaient terminées.