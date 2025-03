Maroc : la fièvre alimentaire du Ramadan gagne Rabat

Le mois de Ramadan au Maroc est une période de grande activité et de préparations méticuleuses.

Les marchés se transforment en lieux très animés où les Marocains viennent s'approvisionner en produits essentiels pour le jeûne. Les aliments sont choisis avec soin, que ce soit pour rompre le jeûne au moment de l'iftar, après le coucher du soleil, ou pour le suhoor, le dernier repas avant l'aube. Dans les boulangeries, la demande est plus forte que jamais, et les équipes travaillent sans relâche pour préparer une quantité bien plus importante de biscuits, de pâtisseries et d’autres délices traditionnels. Les bastillas garnies de fruits de mer, les chebbakia recouvertes de miel et de sésame, sont des incontournables de cette période sacrée.

"Nous faisons tout notre possible pour augmenter le nombre d'employés et les heures de travail. Nous cherchons aussi à proposer de nouveaux produits, différents de ceux des années précédentes. Nous nous assurons de fournir tous les produits nécessaires à la table du Ramadan" raconte Mustapha Chaboube, un gérant de boulangerie à Rabat.

Cependant, pendant le Ramadan, certains doivent prendre des précautions particulières pour assurer leur santé. C’est le cas de Naima Motog, une patiente diabétique, qui se rend régulièrement chez le médecin Faiçal Serrou pour surveiller sa condition pendant le jeûne. Avant de commencer son jeûne, le médecin contrôle sa tension artérielle et son taux de glycémie pour s’assurer qu’elle peut jeûner en toute sécurité.

"Lorsqu'une personne diabétique jeûne, son taux de glycémie peut augmenter considérablement, ce qui peut provoquer des troubles de la conscience, comme la perte de concentration et des hallucinations. Cela peut aussi entraîner des problèmes digestifs et une déshydratation. Dans les cas extrêmes, cela peut conduire à un coma, et dans certains cas, à la mort. Il y a également un risque d'hypoglycémie pendant le jeûne, un autre danger pour la santé'' explique Faiçal Serrou, Médecin.

Dans les mosquées, les préparatifs sont également en cours pour accueillir les nombreux fidèles pendant ce mois sacré. Les tapis et les Corans sont très recherchés, et les lieux de prière sont soigneusement nettoyés et décorés. Les mosquées se préparent à offrir un espace propice à la prière, où les croyants pourront se recueillir et participer aux prières de Tarawih dans un environnement paisible et spirituel.