Égypte : le Ramadan déjà plombé par l’inflation ?

A quelques heures du Ramadan, les lanternes occupent une place de choix sur les marchés du Caire, en Égypte. Problème, le prix de vente de ces articles inquiète. Une inflation qui touche aussi des produits alimentaires.

Sabah Metwally, une résidente du Caire, a exprimé son mécontentement à propos des prix lors de son achat de lanternes, une pièce essentielle pour les tables à manger dans de nombreux foyers égyptiens pendant le ramadan.

"Les lanternes sont plus chères que les années précédentes. Je veux les acheter pour les deux enfants de ma fille et leur mère. Le total sera de 300 livres (5,9 dollars). Donc Comment puis-je me permettre cela alors que ma pension n'est pas suffisante ?’’ se demande-t-elle

Malgré l'augmentation des prix, il y a une grande affluence sur les marchés. Alors que les propriétaires de boutiques remarquent une diminution importante de la demande.

"Les prix ont augmenté de 50 %. Au minimum, la demande a baissé de 50 %. Et elle porte désormais sur les produits égyptiens, le cout des produits chinois ayant augmentés. " , explique Sayed al-Shrakawy, employé d'un magasin de lanternes.

Le Ramadan, est pour les musulmans, c'est une période de culte accru, de réflexion religieuse, de charité et de bonnes actions. Il réunit souvent aussi les familles et les amis autour de repas festifs pour rompre le jeûne.