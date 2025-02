RDC : des dizaines de policiers prêtent "allégeance" au M23

En tenue des forces armées congolaises, 200 policiers et militaires ont fait allégeance à l’Alliance Fleuve Congo, le mouvement politico militaire allié aux rebelles du M23 soutenu par Kigali.

Un choix au forceps disent certains observateurs, pour les concernés il s'agit d'un choix de raison face à une dégradation de leur condition de vie. Une cérémonie s’est tenue devant le commissariat provincial de la police à Bukavu, sous le regard de la population.

Jackson Nkamba, Commissaire supérieur principal PNC explique cette adhésion au M23/AFC : nous avons été formés avec l’argent du gouvernement congolais et je suis congolais. Si le gouvernement met les moyens en jeu, la police deviendra professionnelle. On nous recycle pour devenir une nouvelle police c'est pas une police qui va faire l'intervention a pied , une police qui va sur le terrain sans déjeuner".

Alors qu'une récente résolution du conseil de sécurité de l'ONU a demandé le retrait pur et simple des rebelles du M23 et de l'AFC des territoires qu'ils occupent, ces derniers usent parfois de force et planent sur les mauvaises conditions de vies des couches vulnérables pour imposer un gouvernement parallèle. Ici, le général Byamungu tente de rassurer sur les intentions de ses troupes : toutes ces armes doivent être retirées de la population pour qu’elle vive en paix. Nous allons travailler ensemble pour assurer la sécurité. La sécurité c'est ce qui justement fait défaut dans les territoires occupés par ces hommes armés.

Depuis la progression des rebelles, l'ONU a enregistré des milliers de morts et des centaines de blessés, et une détérioration des conditions humanitaires de la population. Dans le camp du M23 et de l'AFC, l'objectif est ailleurs, prendre Kinshasa à tout prix.

Sanctionné par les Etats-Unis pour participation active à la déstabilisation de l'Est de la RDC, Lawrence Kanyuka, le porte-parole des rebelles du M23 et l'AFC soutient la guerre déclenchée par son mouvement contre Kinshasa . Il assure vouloir rétablir la paix : les policiers qui nous rejoignent veulent travailler avec nous pour libérer le pays et lutter contre le tribalisme, l’exclusion et la mauvaise gouvernance."

Ces policiers ont été transportés à Goma en compagnie de dizaines autres, ils ont été présentés dans le stade de l'unité dimanche. Notons que ces enrôlements interviennent alors que l’insécurité fait rage dans les territoires occupés par le M23 et ses alliés rwandais.

Pendant ce temps, l’armée congolaise appelle les déserteurs à regagner leurs unités, alors que des combats se poursuivent dans l’est du pays. À Lubero, des affrontements entre FARDC et M23 ont entraîné des pillages, aggravant la situation sécuritaire dans la région.