Égypte : l'impossible retour des réfugiés palestiniens à Gaza

Un père et son fils palestiniens qui ont fui la bande de Gaza dévastée par la guerre pour l'Égypte rêvent de retourner dans leur patrie et de la voir se reconstruire. Plusieurs mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre 2023, l'ingénieur palestinien Abd al-Karim Arafat a fait le choix de déraciner sa famille.

"La décision (de partir) a été difficile à prendre, et je ne l'ai pas prise au début. J'ai hésité plus de cinq mois avant de prendre la décision (de quitter Gaza). C'était une décision difficile, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Si vous ne mourrez pas de la guerre, vous mourrez de faim, de privations et de maladies. Il n'y a plus rien là-bas, il n'y a plus de vie. Je n'ai plus de maison, plus de travail, plus de ferme, plus rien.", a expliqué le père de famille.

Un cessez-le-feu précaire dans la bande de Gaza a mis fin aux combats dans le territoire, mais la famille reste pour l'instant dans la ville égyptienne d'el-Arish, dans le nord de la péninsule du Sinaï. Abd al-Karim a tout perdu pendant la guerre, y compris sa maison et une exploitation fruitière qui assurait un revenu à la famille.

"Je souhaite que nous puissions retourner dans notre pays (Gaza), que je puisse retrouver mes amis, mes parents et mes oncles. Et (je souhaite) que Gaza redevienne ce qu'elle était (avant la guerre), encore mieux.", a indiqué Karim Arafat, fils d'Abd al-Karim réfugiés en Égypte.

La phase actuelle de la trêve entre Israël et le Hamas doit expirer début mars et il n'est pas certain que les parties la prolongent. Avant la guerre, Gaza était soumise à un blocus israélien et égyptien imposé après la prise de pouvoir du groupe militant Hamas en 2007.

Les quatre guerres précédentes et les divisions entre le Hamas et l'Autorité palestinienne de Cisjordanie, soutenue par l'Occident, ont également pesé sur l'économie de Gaza. Mais la dernière guerre a transformé la bande de Gaza en champ de ruines.

Le conflit a déplacé environ 90 % de la population de Gaza et, depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le mois dernier, de nombreux Palestiniens sont revenus et ont retrouvé leurs anciennes maisons en ruines.

Les Palestiniens ont rejeté les plans de Trump et d'Israël visant à dépeupler l'enclave côtière, malgré les destructions massives qui ont suivi la guerre de 15 mois entre Israël et le Hamas.