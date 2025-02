La ministre française de la culture Rachida Dati a visité le Sahara occidental lundi lors d'un voyage au Maroc visant à renforcer les liens culturels avec la nation nord-africaine.

La ministre française de la Culture, Rachida Dati, s'est rendue lundi au Sahara occidental lors d'un voyage au Maroc visant à renforcer les liens culturels avec ce pays d'Afrique du Nord.

Mme Dati et une délégation de représentants d'institutions culturelles françaises ont visité les villes de Laayoune et Dakhla, contrôlées par le Maroc, au Sahara occidental.

"C'est un moment politique, un moment symbolique et aussi un grand moment historique et culturel puisque mes trois visites (Laayoune, Tarfaya et Dakhla aujourd'hui) verront la signature d'accords dans les différents domaines de la culture."

Outre l'approfondissement de leurs liens politiques, Rabat et Paris ont également convenu de renforcer la coopération culturelle par le biais d'une nouvelle feuille de route et d'une lettre d'intention sur la production de jeux vidéo.

"La culture au service des citoyens. La culture, c'est l'histoire, c'est le patrimoine, c'est la restauration de ce patrimoine. C'est aussi la défense de la culture hassani (sahraouie). Nous sommes dans les provinces du sud pour pousser et encourager la culture marocaine hassanie".

Les observateurs marocains ont salué cette visite comme une victoire qui consolide leur présence dans le territoire contesté. Bien que les tribunaux internationaux aient réaffirmé le droit des résidents locaux à l'autodétermination, les nations occidentales ont progressivement soutenu le Maroc. La décision de la France de le faire l'année dernière a propulsé les relations franco-marocaines à un niveau record.

Le voyage comprenait également une escale à Tarfaya, dans le sud du Maroc, où Mme Dati a visité une forteresse du XIXe siècle et un musée.

"C'est un moment politique, un moment symbolique et aussi un grand moment historique et culturel puisque mes trois visites (Laayoune, Tarfaya et Dakhla) verront la signature d'accords dans les différents domaines de la culture", a déclaré Mme Dati.

À Laayoune, Mme Dati a présidé une cérémonie officielle d'inauguration d'une Alliance française qui bénéficiera aux élèves, aux étudiants, aux écoles et aux établissements d'enseignement locaux. La cérémonie s'est déroulée en présence de son homologue marocain, Mohamed Mehdi Bensaid, et de responsables locaux.

Parmi les institutions culturelles françaises représentées lors de cette visite, on peut citer le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), la Bibliothèque nationale de France (BNF) et l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

Mardi, Rachida Dati rencontrera plusieurs membres du gouvernement marocain et visitera le Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain de Rabat.