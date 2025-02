L’Iran et le Soudan renforcent leur coopération avec de nouveaux accords

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accueilli son homologue soudanais, Ali Youssef Ahmed al-Sharif, pour une série d’entretiens visant à renforcer les relations entre les deux pays.

Lors de cette visite officielle, les deux ministres ont signé deux protocoles d’accord : l’un portant sur l’exemption de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service, et l’autre sur la création d’un comité politique conjoint. Ces initiatives visent à intensifier la coopération bilatérale et régionale.

L’Iran a réaffirmé son soutien au gouvernement soudanais dans son conflit contre les Forces de Soutien Rapide (FSR), accusées de déstabiliser le pays avec des appuis étrangers. Cette guerre, débutée en avril 2023, a déjà causé plus de 20 000 morts et déplacé 14 millions de personnes, selon l’ONU.

En marge de cette rencontre, Ali Youssef Ahmed al-Sharif s’est entretenu avec le président iranien Massoud Pezeshkian et le président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf. Ce dernier a insisté sur l’importance d’un Soudan stable et souverain, mettant en garde contre des "complots extérieurs".

Cette visite, la première du ministre soudanais en Iran, marque un rapprochement stratégique entre les deux nations, notamment sur les plans politique et économique.