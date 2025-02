RDC : au moins 55 morts dans une attaque de la CODECO

Des miliciens ont tué au moins 55 civils lors d'une attaque contre un groupe de villages et un camp de personnes déplacées dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), ont déclaré mardi les autorités locales.

La violence s'est intensifiée dans l'est de la RDC, où le conflit fait rage depuis des décennies. Plus de 120 groupes armés s'affrontent dans la région, la plupart pour des terres et le contrôle de mines contenant des minerais précieux, tandis que d'autres tentent de protéger leurs communautés.

Des hommes armés de la milice CODECO ont attaqué le groupe de villages de Djaiba, qui abrite également un camp de personnes déplacées, dans la province d'Ituri lundi soir, a déclaré Antoinnette Nzale, responsable du camp, à l'Associated Press. Elle a déclaré que 55 civils avaient trouvé la mort, mais elle a ajouté que le bilan était probablement plus élevé, car les corps continuent d'être récupérés dans les maisons incendiées.

La Coopérative pour le développement du Congo, ou CODECO, est une association informelle de milices issues principalement de l'ethnie agricole des Lendu. Les attaques du groupe ont tué près de 1 800 personnes et en ont blessé plus de 500 au cours des quatre années précédant 2022, selon le Centre africain d'étude et de recherche sur le terrorisme.

Les Nations unies ont déclaré que certaines de ces attaques pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

"Presque tout le village a été attaqué", a déclaré M. Nzale, ajoutant que la force de maintien de la paix de l'ONU, connue sous le nom de MONUSCO, et les troupes du gouvernement congolais sont intervenues mais ont été submergées par les attaquants plus nombreux.

Jean Richard Lenga, chef du district de Bahema Badjere, où se trouvent les villages, a confirmé l'attaque, ajoutant qu'au moins 38 personnes avaient été tuées. Il a également déclaré que le nombre de morts était probablement plus élevé, car les corps continuent d'être récupérés.

La plupart des victimes étaient des personnes déplacées qui ont été tuées à l'aide de machettes et d'armes à feu, a déclaré par téléphone à l'AP Mumbere David, un habitant de Djaiba.

En septembre, les combattants du CODECO ont tué au moins 20 civils à Djugu, le même territoire qui a été attaqué lundi soir.

Le conflit dans l'est du Congo s'est intensifié le mois dernier après que les rebelles soutenus par le Rwanda se soient emparés de Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, qui se trouve à environ 350 kilomètres au sud de la province d'Ituri.