RDC : Inquiétude à Bukavu face à l’avancée du M23 [Africanews Today]

Au sommaire de cette édition :

- Le M23 progresse vers Bukavu après la prise de Goma, alimentant l’inquiétude des habitants qui se préparent à une attaque.

- À Goma, après deux semaines de fermeture des écoles en raison des combats, la reprise des cours reste timide. De nombreux établissements restent vides et l’incertitude plane sur la situation sécuritaire.

- Lors du sommet conjoint de l’EAC et de la SADC, un appel à un cessez-le-feu immédiat en RDC a été lancé. Kigali salue cette initiative, tandis que Kinshasa critique l’absence de condamnation explicite du Rwanda.

- Enfin, direction Londres où la cuisine africaine séduit de plus en plus. Entre tradition et gastronomie moderne, de nombreux restaurants attirent une clientèle toujours plus variée.

L’Agenda de la semaine :

- 13 février - Réunion de la Coalition Sahel : La Coalition pour le Sahel se réunit à Bruxelles pour redéfinir ses objectifs après les coups d’État au Mali, au Niger et au Burkina Faso. 44 États, dont 14 africains, y participeront.

- 15-16 février - Sommet de l’Union Africaine : Les chefs d’État africains se retrouvent à Addis-Abeba dans un contexte de tensions régionales. Sécurité, réformes institutionnelles et intégration économique seront au cœur des discussions.

- 19-21 février - Sommet sur l’économie verte : Cape Town accueille un sommet réunissant décideurs et experts pour accélérer la transition écologique en Afrique et concilier développement et environnement.

- 14 février - Saint-Valentin, l’amour en Afrique : En Afrique, la Saint-Valentin est très célébrée, notamment au Kenya, en Afrique du Sud et au Nigeria, avec de grandes festivités. Ailleurs, elle mêle culture et traditions locales.