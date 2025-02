RDC : l'offensive diplomatique de l'EAC et de la SADC sur le conflit à Goma

Goma sous la coupe des rebelles du M23, l'EAC et la SADC enclenchent le volet diplomatique.

Ce samedi à Dar-es-Salam, plusieurs chefs d'Etats de ces deux organisations auxquelles appartiennent la RDC devraient tenter de trouver une issue à cette crise qui endeuille l'Est du Congo, depuis des décennies.

À en croire le président William Ruto, initiateur de cette rencontre avec son homologue Emmerson Mnagagwa, Paul Kagamé, président du Rwanda et soutien du M23 ainsi que Félix Tshisekedi participeront à ce sommet extraordinaire, en présentiel ou par le biais de la vidéo en ligne rien n'est moins sûr.

Cependant, les attentes de cette rencontre sont multiples, pour les populations de Goma et des autres villes de l'Est qui espèrent un retrait du M23 et la fin des exactions. Pour les plus sceptiques, la crise s'enlise et les différentes offensives diplomatiques n'ont pas apporté gain de cause. Du processus de Nairobi à celui de Luanda, les positions restent tranchées. Kigali veut imposer le M23 à la table des négociations, chose que Kinshasa refuse. L'échec de la signature de l'accord de paix 15 décembre dernier a débouché sur cette crise actuelle.

D'abord, le processus de Nairobi initié en 2022 pour éradiquer la présence des groupes armés dans l'Est de la RDC s'est soldé par la fin brusque du mandat des forces de l'EAC sur le sol congolais fin 2023 accusées d'être favorables à l'ennemi.

Ensuite, le processus de Luanda, en bonne voie s'est heurté aux exigences de Kigali, qui voulait imposer un dialogue direct avec le M23.

La rencontre du samedi 8 février sera précédée d'une réunion ministérielle. Soulignons qu'une rencontre des organisations régionales EAC et SADC ont eu lieu la semaine dernière. Cyril Ramaphosa, a promis de poursuivre son soutien à la RDC, par l'intermédiaire de la SAMIDRC, en dépit de la perte d'au moins 14 de ses soldats sur le terrain.