Haïti : les gangs attaquent des quartiers un peu plus huppés

En Haïti, les attaques de gangs se propagent aux quartiers habités par l'élite du pays.

Cette semaine, des personnes lourdement armées ont attaqué Kenscoff, un faubourg de la capitale Port-au-Prince, jusque-là épargné par la criminalité.

La police a demandé de l'aide pour repousser l'assaut, qui a fait au moins 40 morts.

"Voilà huit jours que Kenscoff est attaqué", a déclaré le maire Jean Massillon à l'Associated Press lundi. Il a imputé l'attaque à la coalition de gangs Viv Ansanm, dont les hommes armés vont de maison en maison en ouvrant le feu sans distinction.

"À l'heure où nous parlons, ils ont encerclé la zone", a ajouté Massillon, appelant à des renforts.

Les victimes incluent des pasteurs, des enseignants et des enfants, bien que le bilan soit probablement plus élevé, les autorités n'ayant pas encore pu accéder à certaines parties du quartier, qui abrite de nombreux politiciens et chefs d'entreprise.

Beaucoup des victimes sont des travailleurs issus de la classe populaire qui cultivent des terres en périphérie du quartier, situé dans les contreforts d'une chaîne de montagnes.

Les gangs contrôlent déjà 85 % de Port-au-Prince, et le secrétaire général des Nations Unies a averti le mois dernier qu'ils pourraient s'emparer de la capitale.

L'attaque contre Kenscoff est survenue quelques jours après que le gouvernement et la police ont mis en garde contre des attaques imminentes dans la capitale, sans préciser où elles pourraient se produire.

L'assaut, qui a commencé le 27 janvier, a laissé plus de 1 660 personnes sans abri, selon l'Organisation internationale pour les migrations lundi.

Au total, la violence des gangs a rendu plus d'un million de personnes sans domicile en Haïti ces dernières années.

Vendredi, un syndicat de police a déclaré que l'attaque contre Kenscoff "aurait pu être évitée si la police disposait d'un bon équipement", notamment d'un hélicoptère et d'un véhicule tout-terrain, ainsi que de fonds pour recueillir des renseignements.

"Malgré ces conditions difficiles, nos policiers font des sacrifices inlassables, mais nous ne pouvons pas tolérer la négligence des autorités face à ce qui doit être fait pour protéger leurs vies et assurer la sécurité de la population", a déclaré le syndicat SPNH-17 dans un communiqué.