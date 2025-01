Haïti : la police kényane intensifie les patrouilles à Port-au-Prince

En Haïti, la police kényane a effectué des patrouilles autour de la capitale Port-au-Prince lundi, afin d'intensifier la lutte contre la violence des gangs qui sévit dans la nation caribéenne.

En début de semaine, des troupes de la police kényane ont fait des rondes et un drone a été déployé pour la surveillance aérienne, en Haïti. Les patrouilles se poursuivront jusqu'à ce que la paix revienne dans le pays, a indiqué le commissaire de police kényane Edwin Kolil.

Pour endiguer la violence des gangs armés en Haïti, le Kenya a déployé 217 policiers supplémentaires vendredi. Le Kenya a envoyé des troupes en Haïti pour la première fois en juin et le déploiement total dépasse désormais les 600 hommes.

Le président du Kenya, William Ruto, s'est engagé à déployer 1 000 soldats, dans le cadre de la force multinationale soutenue par les Nations unies en Haïti. Dans ce pays, la violence des gangs a laissé plus de 700 000 personnes sans abri ces dernières années. En effet, beaucoup d'Haïtiens s'entassent dans des abris de fortune et insalubres après que des hommes armés ont détruit et saccagé leurs maisons.

Selon les Nations Unies, plus de 5 600 personnes ont été tuées en Haïti l'année dernière. Le nombre de meurtres a augmenté de plus de 20 % par rapport à l'ensemble de l'année 2023, selon le Bureau des droits de l'homme des Nations unies.

Par ailleurs, plus de 2 200 personnes ont été blessées et près de 1 500 ont été enlevées, selon l'ONU pour les droits de l'homme.