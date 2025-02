La SADC maintient ses troupes en RDC face à l’offensive du M23

Après l’offensive dévastatrice du M23 dans l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), les troupes de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) ont confirmé vendredi leur présence dans la région pour soutenir le gouvernement congolais.

Cette décision intervient alors que la situation reste extrêmement tendue, particulièrement dans la ville stratégique de Goma, récemment prise par les rebelles soutenus par le Rwanda.

Lors d’une réunion extraordinaire à Harare, au Zimbabwe, les dirigeants de la SADC ont réaffirmé leur soutien aux forces congolaises. Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président de la SADC, a souligné l’importance d’adopter des mesures audacieuses pour renforcer la mission de maintien de la paix en RDC. Selon lui, il est crucial de fournir à la mission les ressources et équipements nécessaires pour qu’elle puisse accomplir efficacement son mandat. "Des mesures audacieuses et décisives doivent être prises pour fournir à notre mission en RDC les ressources et équipements nécessaires. Cela permettra à la mission de continuer à accomplir son mandat", a-t-il déclaré lors de cette réunion.

La mission militaire de la SADC a payé un lourd tribut face aux rebelles du M23.

La semaine dernière, environ une douzaine de soldats sud-africains, malawites et tanzaniens ont perdu la vie dans les combats intenses qui se sont intensifiés autour de Goma. Pourtant, malgré ces pertes, les États membres de la SADC ont affirmé leur volonté de maintenir leurs troupes sur le terrain. Cette décision s’inscrit dans un contexte où les rebelles du M23, soutenu par l’armée rwandaise, continuent de progresser vers le sud, menaçant d’élargir le conflit, avec l’objectif déclaré de se rendre à Kinshasa, la capitale.

Mnangagwa a également salué l’unité et l’engagement des États membres dans cette mission commune, soulignant que la force collective est essentielle pour soutenir le travail de la SADC en RDC. "Je tiens à saluer les contributions des autres États membres et du secrétariat de la SADC, qui garantissent notre unité collective. Puissions-nous, en tant qu'États membres, continuer à faire tout notre possible pour soutenir nos courageux hommes et femmes sur le terrain. Assurons-nous que la SAMIDRC atteigne ses objectifs cruciaux", a-t-il ajouté.

Malgré l’intensification des combats, la SADC demeure déterminée à soutenir la RDC dans sa lutte contre les rebelles du M23. Le maintien de la paix dans la région est devenu un enjeu stratégique non seulement pour la RDC, mais aussi pour la stabilité de toute l’Afrique centrale. Toutefois, la situation reste précaire et des efforts diplomatiques intenses seront nécessaires pour éviter que le conflit ne se transforme en une guerre régionale de plus grande envergure.