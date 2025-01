Afrique du Sud : un centre accueille plus de 2 500 carlins abandonnés

Un centre de sauvetage pour carlins en Afrique du Sud a accueilli plus de 2 500 chiens depuis son ouverture en 2008, avec un nombre croissant d'animaux ayant besoin d'aide ces dernières années.

Cherly Gaw n'avait jamais imaginé que pendant sa retraite, elle allait créer un refuge pour les chiens. La fondatrice de Pug Rescue, un centre de sauvetage pour carlins travaille toute la semaine et les week-ends en tant que secouriste de chiens, voyageant à travers l'Afrique du Sud pour venir en aide à ces animaux.

« Les carlins ne sont pas tous au centre de sauvetage, nous avons des familles d'accueil à Johannesburg et au Cap. Ces dernières années, de plus en plus de chiens ont besoin d'aide parce que nous avons un grand nombre de personnes qui s’installent dans d’autres pays. À un moment, il y avait une interdiction de voyager avec des chiens et maintenant envoyer ses animaux à l'étranger coute très cher. En plus, dans certains pays, les animaux ne sont pas autorisés dans les biens immobiliers en location », explique Cheryl Gaw.

Certains chiens accueillis dans le refuge ont été sauvés de propriétaires qui les négligeaient ou qui n'ont plus les moyens d'assumer les dépenses liées à leur entretien.

« Je pense que le plus gros problème avec les gens, c'est qu'ils ne réalisent pas à quel point les chiens ont besoin de soins vétérinaires. S'occuper d'un carlin coûte assez cher. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Ils se précipitent pour en acheter parce qu’ils les trouvent mignons. Une fois le chien adopté, les gens n'arrivent pas à s'en occuper, car ils ont des factures vétérinaires très élevées. Les carlins ont des problèmes de dos et avec leurs yeux et ils ont souvent des infections à l'oreille. Ce sont de beaux animaux, mais leur prise charge coûte très cher », déclare le soignant de Pug Rescue, Mduduzi Nkonzo.

Le centre dispose d'une clinique vétérinaire sur place, capable de répondre à tous les besoins des carlins, qu'il s'agisse d'opérations, de stérilisation ou de maladies. Les frais médicaux des chiens coûtent au centre de secours près de 38 000 dollars par an. Le refuge est divisé en plusieurs zones dont une pour le repos destinée aux vieux carlins, une autre pour les plus jeunes et une dernière pour les carlins récemment sauvés.

La structure dispose également de plusieurs aires de jeu, d'au moins 27 chalets et des niches dans lesquelles les chiens peuvent dormir. Le Pug Rescue possède entre autres une branche appelée « Thanda Inja » qui signifie "Aimer les chiens", qui effectue des visites dans les communautés locales et aide à la stérilisation des chiens.