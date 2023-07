Insolite : un Australien et sa chienne secourus après 3 mois en mer

L'Australien Tim Shaddock a été secouru par un thonier mexicain, en compagnie de sa chienne Bella, après avoir été perdu en mer pendant près de trois mois.

Souffrant d'une fatigue extrême, Tim Shaddock a déclaré qu'il a passé ce moment à nager et à réparer des choses à bord du bateau pour faire passer le temps.

Son périple a commencé en avril, lorsque cet habitant de Sydney est parti de La Paz, au Mexique, et a tenté de traverser l'océan Pacifique à la voile pour rejoindre la Polynésie française.

"Il y à ce moment où vous vous dites j'y vais, après ça, il est très probable que vous ne vous arrêterez pas — et je me souviens très bien de ce jour-là, parce qu'une fois que vous avez atteint le Pacifique, le vent et le courant sont derrière vous, c'est un sens unique, impossible de faire demi-tour," explique Tim Shaddock.

L'équipement du marin a été endommagé par une tempête un mois après le début du voyage.

Le système électronique du bateau a fait partie des victimes de la tempête, transformant celui-ci en un simple radeau.

"La navigation a été très bonne pendant cette pleine lune. Le bateau avançait vite. La nuit était claire. Les vents étaient forts. Vous savez, je pouvais juste... J'étais stupéfait de voir comment le bateau se déplaçait et c'était si bon de naviguer sous cette lune et dans une direction parfaite," relate le marin.

L'homme de 54 ans dit que lui et Bella ont survécu grâce à du poisson cru et de l'eau de pluie.

Pour l'instant, il prévoit de retourner en Australie pour voir ses parents, sa sœur et sa fille.

Il dit toujours aimer la mer, mais explique qu'il n'est pas sûr de perdre la terre de vue de sitôt.