Nigeria : les chiens à l’honneur au carnaval canin de Lagos

À Lagos, les chiens étaient les vedettes d’un carnaval haut en couleur. Costumes extravagants, bénédiction religieuse et convivialité ont rythmé cette journée dédiée à célébrer ces fidèles compagnons et leurs dévoués propriétaires.

Chiens déguisés en anges, tapis rouge, et bénédictions : la sixième édition du Carnaval des Chiens de Lagos a offert un spectacle inédit. Dans cette ville effervescente du Nigeria, cet événement unique a rassemblé des amoureux des chiens venus de tout le pays. « Anges sur pattes », le thème de cette année, a inspiré des tenues créatives : des ailes d’ange, des accessoires brillants, et des costumes colorés ont ravi les spectateurs.

Une particularité de ce carnaval a retenu l’attention : une bénédiction religieuse accordée aux chiens par le révérend Michael Chike-Osamor. Avec un jet d’eau bénite, ce prêtre catholique a célébré la place des animaux dans la création divine.

« Je sais que cela peut paraître étrange et que cela peut heurter la sensibilité de certaines personnes de voir que nous bénissons des animaux de compagnie. Mais dans mon église, nous croyons en la place des animaux dans le plan de Dieu pour l’humanité. Ils sont nos compagnons, ils nous tiennent compagnie, et nous offrent la chaleur de la présence divine », explique-t-il.

Pour le prêtre, cette bénédiction est une manière d’honorer la relation particulière entre les hommes et leurs animaux, qui ne sont pas seulement des bêtes de somme ou de garde, mais de véritables membres de la famille.

Un moment de partage et de convivialité

Le carnaval n’est pas seulement un défilé de chiens. Il s’agit aussi d’un moment pour les propriétaires de se retrouver, de partager leur passion et de renforcer la communauté des amoureux des chiens.

« Nous devons organiser ce genre d’événements souvent, et pas seulement à la fin de l’année. C’est vraiment important, cela permet de tisser des liens et de renforcer la communauté des amateurs de chiens », souligne Blessing Chukwuma, une participante venue avec son chien, vêtu d’une tenue scintillante.

L’événement vise également à récompenser le dévouement des propriétaires qui prennent soin de leurs compagnons à longueur d’année. Jackie Idimogu, militante des droits des animaux et organisatrice du carnaval, souhaite que cet effort soit reconnu.

« Avant, les gens gardaient leurs animaux à la maison et dépensaient beaucoup d’argent sans être appréciés. Ici, ils peuvent être célébrés pour tout le travail accompli de janvier à décembre en s’occupant de ces animaux qui ne peuvent pas dire merci. Nous sommes ici pour leur dire merci au nom des chiens », explique-t-elle.

Pour Jackie Idimogu, ce carnaval dépasse le simple cadre festif. Il s’agit d’une initiative visant à changer l’image de l’Afrique et, en particulier, du Nigeria, souvent perçus comme peu sensibles à la cause animale.

« Je veux que le monde sache qu’ici, en Afrique, nous aimons nos chiens et nos animaux de compagnie. Nous les adorons et nous faisons tout pour eux. Aujourd’hui et chaque jour, nous célébrons nos fidèles compagnons », insiste-t-elle avec fierté.

Malgré une légère baisse de participation par rapport aux éditions précédentes, la militante se réjouit de constater que de plus en plus de Nigérians prennent conscience de l’importance de bien traiter leurs animaux.

Une fête pour honorer un lien unique

Le Carnaval des Chiens de Lagos n’est pas qu’un rassemblement : il illustre l’amour grandissant des Nigérians pour leurs compagnons à quatre pattes. En mettant à l’honneur le lien unique entre les hommes et leurs animaux, cet événement témoigne d’un changement de mentalité et d’une nouvelle façon de célébrer la fidélité et l’affection que les chiens apportent à leurs propriétaires.

Un message fort venu d’Afrique, où l’on prouve que les chiens sont bien plus que des gardiens : ils sont des amis, des confidents, et, parfois même, de véritables anges sur pattes.