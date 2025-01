RDC : 3 Chinois jugés pour exploitation illégale de minerais au Sud-Kivu

Trois ressortissants chinois comparaissent devant le tribunal de grande instance de Bukavu en RDC.

La justice congolaise les poursuit en tout pour sept chefs d'accusations : exploitation illicite des minerais, blanchiment des capitaux, séjour irrégulier, fraude et pillage des ressources minières et détention illicite des substances minérales. Les faits se sont déroulés à Walungu au Sud-Kivu et la justice assure que le procès sera équitable : les citoyens chinois interpellés l’ont été dans le cadre de la violation des droits de la République Démocratique du Congo. On doit les juger conformément à la loi et leurs droits de la défense seront garantis et vous le voyez déjà comme ça se passe là-bas rassure Thomas Chidibi, avocat au barreau de Kinshasa Matete.

Ce procès intervient alors que les coup de filet contre les auteurs de trafic de minerais se multiplient. Il y a quelque semaines 17 autres chinois avaient été arrêtés pour exploitation illégale de minerais, un trafic qui menace l'environnement par la pollution des cours d'eau dans la région du Sud-Kivu et à l'origine de la colère la population, privée de ses ressources minières et d'infrastructures.

L'avocat de la partie civile, Christian Wanduma, exige une réparation des préjudices causés par les sociétés chinoises : la population représentée aujourd'hui par son conseil ne se fatiguera jamais jusqu'à ce que qu'on endigue cette histoire des chinois ou cette histoire d’exploitation illicite des chinois qui pillent les minerais du jour le jour et sans contrepartie. C’est ouf de soulagement pour la population qui attends normalement soit la condamnation et pourquoi pas la restitution de tous ces minerais pillés.

Ces ressortissants chinois ont été arrêtés le 4 janvier dernier en possession de 10 lingots d’or et de 400 000 dollars en liquide. Le gouverneur la région du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purisi Sadiki s'engage à remettre de l'ordre dans le secteur : nous avons pris une série des mesures pour essayer de faire en sorte que les trafic du moins l’exploitation de l’or soit systématisé et légalisé et que les exploitants étrangers c’est-a-dire les investisseurs étrangers puissent être protégés la population aussi se retrouver dans cette exploitation minière.

Ce procès est historique en RDC surtout dans cette province du Sud-Kivu où les autorités ont dénombré en juin dernier 547 entreprises qui exploitent illégalement les minerais de la RDC. En juillet dernier, la région avait suspendu toutes les activités minières.