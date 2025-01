Ouganda : donner une nouvelle vie au denim de seconde main

Un entrepreneur basé en Ouganda récupère des denims de seconde main provenant de l'étranger et les transforme en vêtements de mode recherchés.

Au cœur de la capitale Kampala, le marché d'Owino est l'un des plus grands marchés de vêtements d'occasion provenant pour la plupart de pays européens. L'Ouganda importe environ 80 000 tonnes de vêtements de seconde main chaque année, selon les données de l'Uganda Revenue Authority (URA).

Jetés par les Européens et les Américains, ces vêtements sont souvent achetés à des grossistes, puis expédiés dans les pays africains par des intermédiaires.

« Nous essayons de protéger notre environnement en utilisant des matériaux durables. Nous essayons donc de réutiliser le denim qui a été jeté ou mis au rebut. C'est donc par-là que commence le premier processus. Nous nous approvisionnons en denim usagé ou en chutes de denim, nous nous procurons des matériaux, puis nous les acheminons vers nos usines, qui se trouvent à MOTIV, sur Port Bell Road, où nous commençons à découper des modèles et des pièces selon des conceptions spécifiques. », a expliqué Troy Elimu, fondateur de Denim Cartel.

Troy Elimu envoie chaque jour des employés au marché d'Owino, pour trier les vêtements de seconde main et sélectionner les meilleures pièces de denim, qui se vendent peu selon les commerçants.

Ceux-ci sont ensuite acheminés vers son usine, où des tailleurs donnent une nouvelle vie aux articles de mode mis au rebut.

Il s'agit d'un commerce de plusieurs millions de dollars, les deux tiers des habitants de sept pays d'Afrique de l'Est ayant « acheté au moins une partie de leurs vêtements » sur le marché de l'habillement de seconde main, selon une étude de 2017 de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), la plus récente à fournir ce type de détails.

« J'aime l'authenticité des produits ici, j'aime la créativité. Je crois qu'ils sortent vraiment des sentiers battus et qu'ils essaient de réutiliser le denim. Cela donne plus de profondeur au denim et nous permet de l'apprécier davantage...», s'est confiée Patience Ainembabazi, créatrice de contenu et passionnée de mode.

« …D'ici une dizaine d'années, il n'y aura peut-être plus de déchets dans les rues, mais uniquement des vêtements authentiquement portés, provenant d'ici,Je pense que Troy fait du bon travail en éliminant les vêtements de seconde, troisième ou parfois quatrième main, parce que cette chemise, je pense qu'elle a eu cinq propriétaires avant que je ne l'achète. », a ajouté Ken Katuramu, personnalité radiophonique ougandaise.

En août 2023, le président ougandais Yoweri Museveni a déclaré qu'il interdisait les importations de vêtements usagés, affirmant que ces articles provenaient « de personnes décédées ».

Mais les initiatives comme celles d'Elimu sont vus par certains comme un moyen viable de gérer l'énorme déversement de vêtements de seconde main e Ouganda.

Denim Cartel vend les créations en denim recyclé à partir de 60 dollars.