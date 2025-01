Soudan : Al-Burhan exclut tout retour à la paix avec les paramilitaires

Le chef du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré qu'un retour à la situation d'avant le conflit avec les Forces de soutien rapide (FSR) rivales n'était pas envisageable.

S'exprimant à l'occasion du 69e anniversaire de l'indépendance du pays, al-Burhan a qualifié les RSF de « meurtriers et de criminels » et a exclu toute réintégration du groupe dans la société soudanaise.

« Il n'y a pas de retour à la situation d'avant le 15 avril 2023, et nous ne pouvons pas accepter la présence de ces criminels parmi le peuple soudanais », a-t-il déclaré dans un discours télévisé diffusé mardi à la télévision d'État soudanaise.

Tout en rejetant la réconciliation avec les FSR, al-Burhan a exprimé sa volonté de s'engager dans des initiatives de paix visant à mettre fin au conflit et à assurer le retour en toute sécurité des civils déplacés par la guerre.

Un pays en crise

Depuis le début des affrontements en avril 2023 entre l’armée soudanaise, dirigée par al-Burhan, et les FSR, commandées par Mohamed Hamdan Dagalo, le bilan humanitaire est dévastateur. Selon les Nations Unies, les violences ont fait près de 25 000 morts et déplacé plus de 10 millions de personnes.

Les combats ont englouti 13 des 18 États du Soudan, provoquant des destructions massives, des famines et des violations contre les civils. Les efforts de médiation menés par les États-Unis et l’Arabie saoudite n’ont jusqu’à présent pas permis d’obtenir un cessez-le-feu durable, les deux parties s’accusant mutuellement de saboter les négociations de paix.

Le Soudan reste en proie à la violence, avec des millions de vies en danger et peu d’espoir de résolution immédiate.