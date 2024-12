Festival de Marrakech : 70 films en lice pour célébrer l'audace

La 21ᵉ édition du Festival International du Film de Marrakech, inaugurée le 29 novembre et ouverte jusqu’au 7 décembre 2024, s’impose une nouvelle fois comme un carrefour incontournable du cinéma mondial.

Avec 70 films issus de 32 pays, le festival célèbre un cinéma audacieux, diversifié et engagé.

Le réalisateur italien Luca Guadagnino, président du jury, a donné le ton en déclarant : « Je veux voir un cinéma qui me provoque… un cinéma qui ne soit pas parfait, mais vivant. » Cette quête de sincérité et de risques se reflète dans les 14 premiers et deuxièmes longs métrages en compétition officielle.Parmi eux, des œuvres captivantes comme La Mer au Loin de Saïd Hamich Benlarbi, qui traite de l'exil, ou encore The Wolves Always Come at Night de Gabrielle Brady, une exploration poignante des impacts du changement climatique en Mongolie.

Le festival met également en lumière les voix établies et émergentes à travers son programme de Conversations. Des figures emblématiques comme Tim Burton, David Cronenberg et Ava DuVernay partagent leurs visions uniques du cinéma. Tim Burton, réalisateur iconique, a expliqué l'importance de ces échanges : « En venant à quelque chose comme ça, vous apprenez un peu plus, c’est pourquoi je suis ici. »

Outre la compétition officielle, des projections spéciales et gala mettent à l’honneur des films audacieux. L’ouverture avec The Order de Justin Kurzel, un thriller captivant, a marqué les esprits. Autres films remarquables, Jane Austen Wrecked My Life de Laura Piani, une comédie romantique teintée de satire, et Perfumed with Mint de Hind Meddeb, un documentaire vibrant sur la jeunesse soudanaise.

Une célébration de la diversité cinématographique

Le Festival s'engage à promouvoir des talents variés, comme l’acteur Andrew Garfield qui a confié : « Je recherche l’âme, le cœur, l’originalité… de l’art et du cœur. » Le Panorama du cinéma marocain et la section 11ᵉ Continent enrichissent également la programmation, avec des œuvres qui interrogent les stéréotypes et célèbrent la diversité.

Avec une telle richesse artistique et un appel clair à l’audace, le Festival International du Film de Marrakech 2024 continue de briser les frontières et de réaffirmer son rôle de pilier culturel.