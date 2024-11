Conflit Israël-Hezbollah : Beyrouth célèbre le cessez-le-feu au Liban

Alors qu’ils regagnaient progressivement leurs maisons, des Libanais ont défilé au milieu des décombres de la ville de Dahiyeh dans le sud de Beyrouth pour célébrer l’interruption des combats.

Des coups de feu sporadiques ont été entendus à un rond-point principal de la ville, tandis que les conducteurs klaxonnaient et que les habitants applaudissaient.

Dahiyeh a été l'une des zones les plus durement touchées par Israël.

« Nous nous moquons des décombres et de la destruction. Nous avons perdu nos moyens de subsistance, nos biens, mais ce n'est pas grave, tout reviendra. Comme en 2006, lorsque tout a été reconstruit - Dahiyeh, le sud et la Bekaa. Elle sera encore plus belle. Et je dis à Netanyahu que vous avez perdu, perdu et perdu encore, parce que nous sommes revenus et que les autres (Israéliens) ne sont pas revenus. Ils se cachent toujours dans les abris comme des rats. Regardez-nous, Netanyahou.», a déclaré Fatima Mohammed Hanifa, déplacée de la banlieue sud de Beyrouth.

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah prévoit un arrêt initial de deux mois des combats et exige du Hezbollah qu'il mette fin à sa présence armée dans le sud du Liban, tandis que les troupes israéliennes doivent retourner de leur côté de la frontière.

« Dieu protège les gars et à la fin, Israël n'a pas accompli grand-chose, ils ont été vaincus et ont battu en retraite. Ils n'ont pas occupé un pouce de notre terre dans le sud. », a expliqué Qamar Haider, déplacé de la banlieue sud de Beyrouth.

S'il tient, le cessez-le-feu mettra fin à près de 14 mois de combats entre Israël et le Hezbollah, qui ont dégénéré à la mi-septembre en guerre totale et menacent d'entraîner l'Iran, protecteur du Hezbollah, et Israël dans une conflagration plus large.

L'accord n'aborde pas la question de la guerre à Gaza.

La trêve au Liban pourrait donner un peu de répit aux 1,2 million de Libanais déplacés par les combats et aux dizaines de milliers d'Israéliens qui ont fui leurs maisons le long de la frontière.

Israël a déclaré qu'il attaquerait si le Hezbollah rompait l'accord de cessez-le-feu, qui a été annoncé mardi.