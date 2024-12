Israël-Hezbollah : le difficile retour à la normale au Liban

Les habitants et les commerçants de la ville libanaise de Nabatiyeh ont déblayé les débris et commencé à reconstruire leurs commerces après leur retour dans la ville samedi, suite à l'accord de cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël.

Jabal Nasr, propriétaire d'un café, et son personnel, ont commencé le processus de nettoyage tôt dans la matinée.

« Nous devons reconstruire, nous devons nous relever, nous devons tous nous entraider à Nabatiyeh et dans tout le sud », a-t-il déclaré.

M. Nasr, comme des milliers de Libanais, revenait vérifier leurs biens après l'entrée en vigueur, tôt mercredi, du cessez-le-feu conclu sous l'égide des États-Unis entre Israël et le Hezbollah.

Au cours des deux derniers mois, des frappes aériennes israéliennes intenses ont rasé des quartiers entiers dans l'est et le sud du Liban, ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth, des régions majoritairement chiites du Liban où le Hezbollah dispose d'une forte base de soutien. Près de 1,2 million de personnes ont été déplacées.