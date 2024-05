Le Soudan pris dans un étau de "violence et de famine", selon l'ONU

Le peuple soudanais "est pris au piège dans un enfer de violence brutale" avec la famine, la maladie et les combats qui se rapprochent et dont on ne voit pas la fin, a déclaré mercredi la plus haute responsable humanitaire de l'ONU dans ce pays ravagé par la guerre.

Clémentine Nkweta-Salami a déclaré lors d'une conférence de presse de l'ONU que "des atrocités horribles sont commises avec un abandon insouciant, des rapports de viol, de torture et de violence à motivation ethnique affluent", que des communautés et des familles ont été déchirées et que près de 9 millions de personnes ont été forcées de fuir leurs maisons dans ce qui est désormais la plus grande crise de déplacement au monde.

Au début du mois, l'agence alimentaire des Nations unies a averti les belligérants soudanais qu'il existait un risque sérieux de famine et de mort au Darfour et ailleurs au Soudan s'ils n'autorisaient pas l'entrée de l'aide humanitaire dans la vaste région occidentale, un point de vue repris mercredi par M. Nkweta-Salami.

Le Soudan a plongé dans le conflit à la mi-avril 2023, lorsque les tensions qui couvaient depuis longtemps entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah Burhan et les forces paramilitaires de soutien rapide commandées par Mohammed Hamdan Dagalo ont éclaté en batailles de rue dans la capitale, Khartoum. Les combats se sont étendus à d'autres parties du pays, en particulier aux zones urbaines et à la vaste région du Darfour occidental, et l'ONU estime que plus de 14 000 personnes ont été tuées et 33 000 blessées.

El Fasher

Les forces paramilitaires ont pris le contrôle de la majeure partie du Darfour et assiègent la ville clé d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord et la seule capitale qu'elles ne détiennent pas.

Mme Nkweta-Salami a déclaré lors d'une conférence de presse de l'ONU que les hostilités à El Fasher s'intensifiaient et que les affrontements du week-end et du début de la semaine avaient fait des dizaines de victimes et déplacé un grand nombre des 800 000 personnes qui vivent encore dans la ville.

Elle a indiqué qu'il ne restait que six semaines avant le début de la "période de soudure", au cours de laquelle les denrées alimentaires deviennent moins disponibles et plus chères. Cette période coïncide également avec la saison des pluies, où il est très difficile d'atteindre les gens parce que les routes gorgées d'eau deviennent impraticables, et avec la fin de la saison des semences, lorsque l'ONU doit fournir des semences aux agriculteurs.

Le coordinateur humanitaire de l'ONU pour le Soudan a demandé "davantage de fonds et rapidement".

Le 15 avril, les donateurs ont promis 2,1 milliards de dollars d'aide humanitaire au Soudan, mais Mme Nkweta-Salami a indiqué que l'appel humanitaire de l'ONU, d'un montant de 2,7 milliards de dollars, destiné à aider près de 15 millions des 58 millions d'habitants du pays, n'était financé qu'à hauteur de 12%.

"Sans ressources supplémentaires, nous ne serons pas en mesure d'augmenter l'aide à temps pour éviter la famine et d'autres privations", a-t-elle prévenu.

Famine généralisée

Leni Kinzli, porte-parole régionale du Programme alimentaire mondial des Nations unies, a déclaré le 3 mai qu'au moins 1,7 million de personnes au Darfour connaissaient des niveaux d'urgence de la faim au Soudan en décembre, et que ce nombre devrait être "beaucoup plus élevé" aujourd'hui.

"Les gens en sont réduits à consommer de l'herbe et des coquilles de cacahuètes", a déclaré M. Kinzli. "Si l'aide ne leur parvient pas rapidement, nous risquons d'assister à une famine généralisée et à des décès au Darfour et dans d'autres régions du Soudan touchées par le conflit."

Mme Nkweta-Salami a exigé un accès sans entrave aux millions de personnes dans le besoin, demandant instamment que l'aide soit acheminée depuis le Tchad, qui borde le Darfour, et au-delà des lignes de conflit.

Elle a déclaré que la nourriture, l'eau et les médicaments font cruellement défaut à El Fasher, qui est maintenant complètement encerclée. Pour illustrer les difficultés rencontrées par l'ONU et les autres agences d'aide, elle a indiqué qu'un convoi de l'ONU composé de plus d'une douzaine de camions transportant des fournitures essentielles pour 120 000 personnes avait quitté Port-Soudan le 3 avril mais n'avait toujours pas atteint El Fasher en raison de l'insécurité, des postes de contrôle et des retards dans l'obtention des autorisations.

M. Nkweta-Salami a exhorté les parties engagées dans les combats à l'intérieur et autour d'El Fasher à reculer pour éviter ce qui serait "un impact catastrophique sur la population civile".

"Et surtout, nous avons besoin de plus d'engagement pour mettre fin à cette guerre" et pour que les parties au conflit rendent des comptes, a-t-elle déclaré. "La communauté internationale ne peut pas rester les bras croisés alors que cette crise échappe à tout contrôle et que l'étau de ce conflit se resserre sur la population civile."