Soudan : au moins 100 morts dans une attaque des paramilitaires

Au moins 100 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lors de l'attaque par les forces paramilitaires de soutien rapide d'un village de la province de Gezira, au Soudan, mercredi, selon des responsables.

Des femmes, des enfants et des personnes âgées figurent parmi les victimes des attaques menées par les Forces de soutien rapide dans le village de Wad al-Noura à Gezira, a déclaré Mini Arko Minawi, le gouverneur de la province du Darfour, sur X.

Un groupe de base créé pour protéger les habitants de Wad Madani, la capitale de Gezira, a déclaré tard mercredi sur les médias sociaux que la force paramilitaire, qui combat l'armée soudanaise depuis plus d'un an, a utilisé l'artillerie lourde pour assiéger et attaquer le village.

Le Comité de résistance de Madani, qui a été menacé et attaqué par les forces de sécurité soudanaises dans le passé, a accusé les paramilitaires d'avoir pillé Wad al-Noura au cours des attaques qui, selon lui, ont commencé mercredi matin.

En décembre, les forces de sécurité soudanaises ont affirmé avoir pris le contrôle de Wad Madani, à environ 100 km au sud-est de la capitale soudanaise, Khartoum, et qui constitue un refuge pour des centaines de milliers de personnes déplacées par les combats.

Le comité de résistance a déclaré que les forces de sécurité avaient envahi le village, déplaçant les habitants, y compris les femmes et les enfants, vers d'autres parties du district d'al-Manaqil.

Dans un communiqué publié sur sa chaîne Telegram, le gouvernement de transition soudanais a condamné ces attaques et a appelé la communauté internationale à demander des comptes aux forces de sécurité soudanaises.

"Il s'agit d'actes criminels qui reflètent le comportement systématique de ces milices (RSF) en ciblant les civils, en pillant leurs biens et en les déplaçant de force de leurs zones", a déclaré le bureau des médias du Conseil de souveraineté transitoire, qui a été mis en place après l'éviction du président de longue date Omar el-Bechir en 2019.

RSF a allégué sur X mercredi en fin de journée que l'armée soudanaise prévoyait d'attaquer ses troupes à Jabal al-Awliya, dans l'ouest du district d'al-Manaqil, en mobilisant les forces armées soudanaises dans trois bases. L'Associated Press n'a pas pu vérifier cette allégation.

Le groupe paramilitaire a déclaré avoir attaqué trois camps à l'ouest, au nord et au sud de Wad-al Noura, se heurtant à l'armée soudanaise.

"Nos forces ne resteront pas inactives face à tout mouvement ou rassemblement de l'ennemi et s'emploieront à le poursuivre et à le vaincre", a déclaré la RSF dans son communiqué.

La guerre entre la RSF et l'armée soudanaise a ravagé le pays, les affrontements s'étant étendus à de nombreuses villes et ayant poussé la population au bord de la famine. Plus de 14 000 personnes ont été tuées et des milliers ont été blessées. Des centaines de milliers de personnes ont été déplacées.