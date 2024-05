Soudan : le chaos d'une guerre civile pourrait profiter à Al-Qaida

"Le moment est venu pour le Soudan ; le chaos est notre chance de semer les graines du djihad", avertissait Abu Hudhaifa al-Sudani, un haut dirigeant d’Al-Qaida, dans un manifeste d’octobre 2022.

Ses paroles semblaient peut-être prématurées à l’époque, mais une année de guerre civile brutale a maintenant plongé le Soudan dans le genre de chaos dans lequel prospèrent les groupes terroristes. Le risque qu’Al-Qaida gagne du terrain au Soudan est désormais bien réel et met en péril non seulement le pays lui-même, mais aussi la sécurité régionale – et potentiellement mondiale.

En avril 2023, des combats ont éclaté au Soudan entre les forces armées soudanaises et les forces paramilitaires de soutien rapide, créant un vide de pouvoir que les extrémistes s’empressent de combler.

Dans le même temps, les Forces de soutien rapide (FSR) – un groupe qui s’est développé sous l’égide de l’ancien président soudanais Omar el-Bechir et qui était autrefois son allié – a consolidé son emprise dans des zones stratégiques telles que le Darfour et le sud de Khartoum.

Tant le groupe paramilitaire que les forces armées ont été accusés de recruter des combattants islamistes, alimentant les craintes que la guerre civile – quel que soit le vainqueur – ne constitue un point d’appui pour les groupes extrémistes.

Une éventuelle prise de pouvoir des Forces de soutien rapide au Soudan pourrait ressembler à l’Afghanistan d’avant le 11 septembre 2001, où le contrôle des talibans avait facilité la montée d’Al-Qaida.

Les membres d’Al-Qaida, à la recherche d’opportunités pour réaliser ce qu’ils n’ont pas pu réaliser au Moyen-Orient, répondent déjà aux appels les invitant à se rendre au Soudan.

Des décennies de troubles et d’extrémisme

La guerre civile au Soudan est antérieure de plusieurs décennies aux combats actuels. Cette situation s’est déclenchée en 1989 lorsqu’el-Bechir a pris le pouvoir, alignant la nation sur les idéologies islamistes radicales. Il a imposé la charia et a hébergé en 1991 le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden. Sous le régime d’el-Bechir, Ben Laden a établi des camps d’entraînement et étendu le réseau financier d’Al-Qaida, jetant ainsi les bases des attentats terroristes du 11 septembre.

Confronté à des sanctions internationales pour son soutien au terrorisme, le Soudan a expulsé Ben Laden en 1996.

Mais le parrainage par el-Bechir de la milice Janjawid, les architectes du génocide du Darfour en 2003, a encore renforcé son alignement avec les extrémistes islamistes. Sous surveillance, el-Bechir a rebaptisé les Janjawid Forces de soutien rapide en 2013, nommant l'ancien membre des Janjawid Mohammed Hamdan "Hemeti" Daglo comme chef et conservant leurs tactiques brutales.

Le coup d’État de 2021, orchestré par le général Abdel Fattah al-Burhan des forces armées soudanaises et Hemeti des forces de soutien rapide, s’est rapidement transformé en une lutte de pouvoir entre les deux hommes, déclenchant le conflit actuel au Soudan.

Aujourd'hui, avec Hemeti à sa tête, le groupe paramilitaire poursuit sa campagne d'oppression dans l'ouest du Darfour, se livrant à un possible nettoyage ethnique contre le peuple autochtone Masalit.

Parallèlement, une attaque dans une prison en avril 2023, imputée par l’armée soudanaise aux rebelles des Forces de soutien rapide, a facilité l’évasion des alliés d’El Béchir, même si l’ancien président reste hospitalisé sous surveillance.

Le Soudan au cœur du djihad

Avec les conflits au Moyen-Orient et en Europe de l’Est, l’Occident pourrait négliger la crise au Soudan et le potentiel qu’elle représente pour Al-Qaïda, un groupe qui nourrit depuis longtemps l’ambition de retourner au Soudan.

Malgré son expulsion, Ben Laden a continué à souligner l’importance du Soudan dans ses projets de djihad mondial. Cela était évident dans sa cassette audio et ses notes de journal de 2006 dans lesquelles il faisait référence au Soudan comme à une base opérationnelle essentielle.

Une publication de 2023 d’Ibrahim al-Qussi, figure clé d’Al-Qaida, intitulée "Fragments de l’histoire d’Al-Qaida" révèle que Ben Laden a investi 12 millions de dollars uniquement pour le djihad au Soudan, soulignant ainsi la pertinence continue de la région pour les objectifs d’Al-Qaida.

L’attrait du Soudan auprès des extrémistes s’étend au-delà de ses liens avec Ben Laden. Reliant stratégiquement l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, le Soudan est un endroit clé pour les extrémistes islamistes qui cherchent à étendre leur influence dans la région.

Après le retrait des États-Unis d’Afghanistan en 2021 et le retour au pouvoir des talibans, Al-Qaida a rétabli une présence dans le pays, rouvrant les camps d’entraînement et les madrassas.

Cependant, bien avant cela, Al-Qaida était depuis longtemps passée d’une organisation centralisée en Afghanistan à un réseau décentralisé avec des filiales mondiales – de la péninsule arabique au sous-continent indien, en passant par l’Afrique subsaharienne et le Sahel.

Des liens historiques, de nouvelles ambitions

Les développements récents mettent en évidence la concentration croissante d’Al-Qaida sur le Soudan et sont motivés par les plans d’expansion détaillés du leader soudanais d’Al-Qaida, Abu Hudhaifa al-Sudani. Ancien associé de Ben Laden avec une expérience notoire en Afghanistan et en Irak, al-Sudani a lancé un nouvel appel au djihad.

Après le début de la guerre civile au Soudan, le manifeste d'al-Sudani de 2022, "Maintenant les combats sont arrivés : messages de guerre aux moudjahidines au Soudan", prescrit non seulement une stratégie militaire de frappes ciblées et de guérilla à travers le Soudan, mais aussi une vision. Le djihad s'étend de Dongola, au nord du pays, jusqu'au Darfour, au sud, avec Khartoum comme centre de commandement.

Al-Qaida a encore exprimé sa menace dans un message à l’occasion du 22e anniversaire des attentats de 2001 contre les États-Unis, promettant : "Ce n’est qu’une question de temps avant que la prochaine frappe n’éclipse les horreurs du 11 septembre".

Cette déclaration, combinée à la présence croissante du groupe dans des zones de conflit comme le Niger et la Libye, les positionne activement pour cibler les intérêts américains dans le monde entier. En effet, un rapport des Nations Unies de 2022 indiquait qu’Al-Qaida prévoyait des attaques très médiatisées, éventuellement en mer.

Ce que signifierait une prise de pouvoir extrémiste

Le potentiel d’Al-Qaida au Soudan, riche en ressources naturelles, ne doit pas être sous-estimé. Historiquement, les opérations du groupe depuis l’Afghanistan aux ressources limitées ont été dévastatrices ; au Soudan, où le pétrole, l’or et les terres fertiles sont abondants, leurs capacités pourraient être considérablement amplifiées.

Le Soudan constitue une base lucrative pour quiconque détient le pouvoir. Tisser des liens avec les deux côtés de la guerre civile apporterait sans aucun doute d’énormes bénéfices financiers à Al-Qaida si l’un ou l’autre camp l’emportait, de la même manière que le règne d’el-Bechir l’était une génération plus tôt.

Et l’accès du Soudan à la mer Rouge en fait une menace potentiellement encore plus grande que l’Irak et l’Afghanistan réunis.

L’obtention d’un bastion soudanais pourrait renforcer les groupes affiliés à Al-Qaïda au Yémen, en Somalie et dans la région du Sahel, exacerbant ainsi les conflits régionaux et menaçant les routes commerciales cruciales de la mer Rouge. Il est intéressant de noter qu’un rapport des Nations Unies de juillet 2022 a révélé que la branche yéménite d’Al-Qaida avait renforcé ses capacités maritimes.

La résurgence des capacités d’Al-Qaida dans la région pourrait conduire à une augmentation de la piraterie, à des blocus militarisés et à un flux d’armes non réglementé, augmentant ainsi les tensions régionales et provoquant des troubles géopolitiques plus larges.

Mais alors que les États-Unis réorientent leurs ressources et leur attention vers les guerres en Europe et au Moyen-Orient et contre la Chine, le Soudan semble avoir glissé au bas de sa liste de priorités. Pour compliquer encore les choses, les réponses américaines sont mêlées aux intérêts contradictoires de leurs alliés du Golfe qui soutiennent diverses factions dans la guerre civile au Soudan.

À court de ressources, submergés par des menaces concurrentes et fatigués par des décennies passées au Moyen-Orient, les États-Unis sont mal placés pour contrer l’expansion d’Al-Qaida au Soudan.

Mais alors que le Soudan s’apprête à devenir une plaque tournante du terrorisme mondial, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Des exemples historiques, tels que la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans et la montée du groupe État islamique en Irak et en Syrie, illustrent les coûts potentiels.