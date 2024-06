Soudan : les paramilitaires accusés du pillage de l’hôpital d'El-Fasher

Nouvelle attaque des Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan. Le groupe paramilitaire a ouvert le feu sur l'hôpital du sud à Al-Fasher.

Dimanche, le groupe paramilitaire, en conflit avec l'armée soudanaise depuis plus d'un an, a tiré des coups de feu sur des personnels médical et des patients et a pillé un établissement de santé, rapporte Médecins sans frontières. Il s’agit de l'hôpital du sud à Al-Fasher, la capitale de la province du Nord-Darfour.

Au moment de l'attaque, l'hôpital comptait 10 patients et une équipe médicale réduite, car l'organisation humanitaire et le ministère de la Santé du pays avaient déjà commencé à évacuer les patients et à transférer les services médicaux vers d'autres établissements la semaine dernière.

La plupart des patients et l'équipe médicale ont réussi à fuir la fusillade. Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement si l'attaque avait fait des victimes, selon l'organisation humanitaire.

Le groupe paramilitaire a intensifié son offensive pour tenter de prendre le contrôle du dernier bastion de l'armée dans la région du Darfour.

Entre le 25 mai et le 3 juin, l'établissement de santé a été touché par des obus de mortier et des balles à trois reprises, tuant deux personnes et blessant 14 patients, selon Médecins sans frontières.

Le mois dernier, deux semaines de combats à Al-Fasher et dans ses environs ont fait plus de 120 morts.