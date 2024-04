Maroc : focus sur le climat au Salon de l'Agriculture

Le Maroc, confronté à des défis majeurs liés à la sécheresse, accueille une importante manifestation agricole internationale dans la ville de Meknès.

Le Salon International de l'Agriculture au Maroc (SIAM) se distingue cette année par son engagement envers la résilience climatique et la durabilité dans le secteur agricole.

Pour sa 16e édition, le SIAM rassemble près de 1 500 exposants en provenance de quelque 70 pays, avec une affluence attendue de près de 800 000 visiteurs. Dans un espace de plus de 10 grands chapiteaux, une variété de produits et services agricoles sont présentés, allant des fruits et légumes aux systèmes d'irrigation, en passant par les engrais, témoignant ainsi de la diversité et de la richesse de l'agriculture marocaine et internationale.

Au-delà de la simple exposition, le SIAM offre une plateforme d'échanges et de partages d'expériences entre les acteurs du secteur, favorisant ainsi les discussions autour des défis actuels et des solutions innovantes pour assurer la durabilité de l'agriculture dans un contexte de changement climatique.

Cet événement survient à un moment crucial pour le Maroc, alors que le secteur agricole du pays est durement touché par les conséquences dévastatrices de la sécheresse. Face à cette situation, le ministère de l'Agriculture a pris des mesures urgentes pour faire face à la pénurie d'eau, notamment par la mise en place de nouvelles installations de dessalement de l'eau de mer.

Organisé par le ministère de l'Agriculture marocain, le SIAM est reconnu comme le plus grand événement agricole en Afrique, témoignant de l'engagement continu du Maroc envers le développement durable de son agriculture.

Cette année, l'Espagne est mise à l'honneur en tant qu'invitée spéciale du salon, renforçant ainsi les liens et les échanges entre les deux pays dans le domaine agricole.

Le SIAM se tiendra du 22 au 28 avril, offrant une occasion unique de découvrir les dernières innovations agricoles, de promouvoir les échanges internationaux et de renforcer la coopération pour un avenir agricole plus résilient et durable.